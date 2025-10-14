Trump’tan Mısır dönüşü Başkan Erdoğan’a bir övgü daha: Sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki Gazze zirvesinin ardından ABD'ye dönerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha övgüler yağdırdı.

Trump’tan “Erdoğan” sorusuna dikkat çeken yanıt

MISIR DÖNÜŞÜ GAZZE AÇIKLAMASI

Trump, Mısır'da dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'nin yönetiminin gelecekte ne şekilde olacağı sorusu üzerine Trump, "Onu göreceğiz. Birçok insan tek devletli çözüm istiyor. Bazıları iki devletli çözüm istiyor." cevabını verdi.

Trump, "Ben bir devlet, çift devlet ya da iki devlet hakkında konuşmuyorum. Gazze'nin yeniden inşası hakkında konuşuyoruz." dedi.

Arap ülkeleriyle Filistin'e ilişkin politikalardaki farklılıkları nasıl gidereceği hakkındaki soruya Trump, "Doğru olduğunu düşündüğüm şeye karar veririm ama diğer devletlerle koordineli ilerlerim." yanıtını verdi.