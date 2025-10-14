PODCAST CANLI YAYIN

Trump’tan Mısır dönüşü Başkan Erdoğan’a bir övgü daha: Sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum

ABD Başkanı Donald Trump Mısır dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha övgüler yağdırdı. Şarm el Şeyh’ten ABD’ye dönerken basın mensuplarının sorularını cevaplayan Trump Başkan Erdoğan’ın Ukrayna Savaşı’ndaki arabuluculuk çalışmaları hakkında konuştu ve Erdoğan ile "harika" ilişkileri olduğunu belirtirken "Ben sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum. Zayıflarla anlaşamıyorum." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’tan Mısır dönüşü Başkan Erdoğan’a bir övgü daha: Sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki Gazze zirvesinin ardından ABD'ye dönerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha övgüler yağdırdı.

Trump’tan “Erdoğan” sorusuna dikkat çeken yanıt

MISIR DÖNÜŞÜ GAZZE AÇIKLAMASI

Trump, Mısır'da dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından ABD'ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'nin yönetiminin gelecekte ne şekilde olacağı sorusu üzerine Trump, "Onu göreceğiz. Birçok insan tek devletli çözüm istiyor. Bazıları iki devletli çözüm istiyor." cevabını verdi.

Trump, "Ben bir devlet, çift devlet ya da iki devlet hakkında konuşmuyorum. Gazze'nin yeniden inşası hakkında konuşuyoruz." dedi.

Arap ülkeleriyle Filistin'e ilişkin politikalardaki farklılıkları nasıl gidereceği hakkındaki soruya Trump, "Doğru olduğunu düşündüğüm şeye karar veririm ama diğer devletlerle koordineli ilerlerim." yanıtını verdi.

Trump, AFPTrump, AFP

"ZAMANLAMAMIZ MÜKEMMELDİ"

Trump, Orta Doğu'da barış ilan edebilmek için henüz "erken olduğu" fikrini ise "Daha fazla insanın ölmesini mi istiyorsun? Birkaç yıl daha savaşsınlar, binalar insanların üstüne yıkılmaya devam etsin diyorsun yani? Doğru şekilde yaptık. Bence zamanlamamız mükemmeldi." sözleriyle reddetti.

Trump ve Başkan Erdoğan, EPATrump ve Başkan Erdoğan, EPA

BAŞKAN ERDOĞAN CEVABI: SADECE SERT İNSANLARLA ANLAŞABİLİYORUM"

Trump, bir muhabirin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk çabalarına ilişkin sorusuna, "Evet, Erdoğan, Rusya'dan saygı görüyor." yanıtını verdi.

Erdoğan ile "harika" ilişkilerine dikkati çeken Trump, "Ben sadece sert insanlarla anlaşabiliyorum. Zayıflarla anlaşamıyorum." dedi.

Şarm el Şeyh, ReutersŞarm el Şeyh, Reuters

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, dün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

Mısırda Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trumptan Başkan Erdoğana övgü ve teşekkürMısırda Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trumptan Başkan Erdoğana övgü ve teşekkür

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Türk Telekom
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
CHP yandaşı Nevşin Mengü'den skandal: İsrail kanalına bağlandı… İlk vukuatı değil
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
10 SORUDA EMLAK KONUT YENİ YUVAM MODELİ: Çekilişsiz, faizsiz, peşinatsız ev sahibi olun! Kimler yararlanacak, nasıl ödeme yapılacak?
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
Terörsüz Türkiye için iki aşamalı yasal düzenleme hazırlığı! Genel af olacak mı?
Mısır’da Gazze için Niyet Belgesi! Başkan Erdoğan da imza attı: İşte metnin tamamı
Trump'ın İsrail ziyaretine Filistin protestosu damga vurdu! Soykırım çetesinin suç ortaklarından hesap sorulacak
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Yeni yılda borçlanmaya örnek formül
Kuruluş Orhan’ın Flavıus’u Şükrü Özyıldız: Daha önce oynamadığım meydan okuyucu bir karakter!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
İSTANBUL DAHİL 8 İLDE YAĞMUR ALARMI: Meteoroloji saat verdi! Sağanak bastıracak, şemsiyesiz çıkmayın!
İzmir'de Küba modeli ulaşım! CHP'li Cemil Tugay'ın bisiklet projesine tepki partisinden geldi: "Cehalet değilse kötülük"
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü