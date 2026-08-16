Kiev'den Moskova'ya İHA saldırısı: 822 drone fırlatıldı, 7 kişi öldü
Ukrayna ordusu, pazar günü Rusya genelindeki askeri, enerji ve lojistik tesislerine yüzlerce İHA ile savaşın en büyük hava saldırılarından birini düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca 822 Ukrayna drone'unun imha edildiğini açıklarken, Moskova, Belgorod ve Rostov bölgelerini hedef alan saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi, e-ticaret devi Wildberries'in Podolsk'taki deposunda yangın çıktı.
Ukrayna, Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli hava saldırılarında vites yükselterek savaşın başlangıcından bu yana kaydedilen en kapsamlı İHA operasyonlarından birine imza attı. Kiev yönetiminin Rus askeri-sanayi altyapısı ile lojistik hatlarını felç etmeyi hedefleyen son hamlesi, başkent Moskova dahil olmak üzere birden fazla bölgede ağır hasara ve can kayıplarına yol açtı.
MOSKOVA BÖLGESİNDE İHA EVİ VURDU: 83 YAŞINDAKİ SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Gece boyu süren bombardımanda Rus savunma sistemleri alarm durumuna geçti. Rusya Savunma Bakanlığı, hava sahasına giren 822 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyururken, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin doğrudan başkenti hedef alan yaklaşık 600 drone tespit edildiğini açıkladı.
Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise Podolsk kasabasında bir eve isabet eden İHA nedeniyle 83 yaşındaki bir erkeğin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ukrayna tarafında da Rus misillemesi sonucu Kiev'deki tarihi kitap pazarı ve çok sayıda konut alevlere teslim oldu.
ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Saldırıların bir diğer kritik hedefi ise Rusya'nın güneybatısındaki Rostov bölgesi oldu. Yerel Vali Yury Slyusar, 150'den fazla İHA ile düzenlenen hava harekatında üç ayrı kasabanın vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre Rostov'da 5, Moskova'da 1 ve Belgorod'da 1 kişi olmak üzere 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bölgedeki tren istasyonu ve yerleşim alanlarında ciddi tahribat oluşurken, düşen mühimmat enkazları geniş çaplı bir orman yangını başlattı.
WILDBERRIES LOJİSTİK MERKEZİ ALEV ALEV YANDI
Kiev yönetiminin son dönemde Rus ekonomisini ve tedarik zincirini hedef alan stratejisinin odağında yer alan e-ticaret devi Wildberries, yeni bir darbe daha aldı.
Moskova bölgesindeki Podolsk şehrinde bulunan dev lojistik deposu ve hemen yanında yer alan ilaç depolama tesisi İHA'ların hedefi oldu. Çıkan yangında milyarlarca dolarlık ticari hacme sahip merkezde ağır maddi zarar meydana gelirken, firma yönetimi ve Valilik olayda çalışanlar arasında yaralanan olmadığını açıkladı.