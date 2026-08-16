Kiev'den Moskova'ya İHA saldırısı: 822 drone fırlatıldı, 7 kişi öldü

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Saldırıların bir diğer kritik hedefi ise Rusya'nın güneybatısındaki Rostov bölgesi oldu. Yerel Vali Yury Slyusar, 150'den fazla İHA ile düzenlenen hava harekatında üç ayrı kasabanın vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre Rostov'da 5, Moskova'da 1 ve Belgorod'da 1 kişi olmak üzere 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bölgedeki tren istasyonu ve yerleşim alanlarında ciddi tahribat oluşurken, düşen mühimmat enkazları geniş çaplı bir orman yangını başlattı.