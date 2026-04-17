NASA, Artemis III görevi için hazırlıklarını sürdürürken 2028'de Artemis IV ile Ay'ın güney kutbuna iniş yapmayı planlıyor.

Dönüş sonrası astronotlar Houston'daki NASA Johnson Uzay Merkezi'nde kapsamlı sağlık testlerinden geçirildi ve Ay koşullarını simüle eden ortamlarda egzersizler yaptı.

Astronotlar 1 Nisan'da Florida'dan fırlatıldı ve görev sonunda Orion kapsülü Pasifik Okyanusu'na paraşütle iniş yaptı.

Artemis II görevinden dönen astronotlar, kapsamlı sağlık testlerinden geçirilirken Ay koşullarını simüle eden ortamlarda yeni görevler için hazırlıklara başladı. NASA ise gözünü bir sonraki adım olan Artemis III'e çevirirken, uzun vadede Ay'da kalıcı insan varlığı kurmayı hedefliyor.

Pasifik Okyanusu'na inişin ardından mürettebat, NASA'nın Orion uzay aracından çıkarılarak ʺön verandaʺ adı verilen şişme bir salın üzerine bindirildi.

"İNANILMAZ BİR YOLCULUKTU"

Komutan Reid Wiseman ile birlikte pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen, görev sonrası ilk basın toplantılarını Houston'daki NASA Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Wiseman, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Ay'a yapılan yolculuğun "insan gözünün görebileceği en görkemli manzaralardan biri" olduğunu söyledi. Ancak atmosfere saatte ses hızının 39 katına ulaşan hızlarla yeniden girişin "korkutucu ve riskli" olduğunu da vurguladı.

"Evden 252 bin mil uzakta olmak büyüleyiciydi ama tek düşündüğünüz şey çocuklarınıza sarılmak oluyor" dedi.

Ay tutulması sırasında Güneş tarafından arkadan aydınlatılan Ay'ın bu fotoğrafı, Orion uzay aracının güneş paneli kanatlarındaki kameralardan biri tarafından çekildi.

REKOR KIRAN AY YOLCULUĞU

Artemis II mürettebatı, 1 Nisan'da Florida'dan fırlatıldı. Ay'ın uzak tarafını dolaşan ekip, daha önce insanlı bir görevle ulaşılan en uzak mesafe rekorunu kırdı. Bu rekor, daha önce Apollo 13 görevine aitti.

Yaklaşık 10 gün süren görev boyunca astronotlar, Ay'ın daha önce görülmemiş bölgelerini gözlemledi. Görev sırasında izlenen tam Ay tutulması ise yolculuğun en etkileyici anlarından biri oldu.

NASA'nın Artemis II mürettebat üyelerini taşıyan Orion uzay aracı, Kaliforniya kıyılarının açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

ISI KALKANI SINAVI GEÇTİ

"Integrity" adı verilen Orion kapsülü, görevin sonunda Pasifik Okyanusu'na paraşütle iniş yaptı. Astronotlar, kapsülün özellikle en kritik bölümünü oluşturan ısı kalkanını yakından inceledi.

Wiseman, yeniden giriş sırasında ısı kalkanında yalnızca "çok küçük yanık izleri" gördüklerini belirtti. Omuz kısmında sınırlı miktarda malzeme kaybı tespit edildiğini ancak genel performansın beklentilerin üzerinde olduğunu ifade etti. NASA'nın, ısı kalkanını atom seviyesine kadar inceleyeceği bildirildi.

SERBEST DÜŞÜŞ HİSSİ

Pilot Victor Glover, iniş anını "gökdelenden geriye doğru atlamak gibi" sözleriyle anlattı. Paraşütlerin açılmasından hemen önce birkaç saniyelik serbest düşüş hissi yaşadığını belirten Glover, "Kısa sürdü ama inanılmazdı" dedi.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE YENİ TESTLER

Dönüşün ardından astronotlar; denge, görme, kas gücü ve koordinasyonlarını ölçen kapsamlı sağlık testlerinden geçirildi. Ayrıca Ay'daki düşük yerçekimi koşullarını simüle eden ortamlarda uzay yürüyüşü ekipmanlarıyla egzersizler yaptılar.

Bu çalışmaların, gelecekte Ay yüzeyinde görev yapacak astronotların dayanıklılığını ölçmek açısından kritik olduğu ifade edildi.

Orion uzay aracının mürettebat ve servis modülü birbirinden ayrılıyor.

GÖZLER ARTEMİS III VE SONRASINDA

NASA, bir sonraki adım olan Artemis III görevi için hazırlıklarını sürdürüyor. Planlara göre bu görevde astronotlar, Ay'a iniş araçlarıyla kenetlenme denemeleri yapacak.

Ajansın uzun vadeli hedefi ise Ay'da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak. Bu kapsamda 2028'de planlanan Artemis IV göreviyle Ay'ın güney kutbuna iniş yapılması öngörülüyor.

"DAHA BÜYÜK RİSKLER KAÇINILMAZ"

Astronot Jeremy Hansen, gelecekteki görevlerin daha fazla risk içereceğini belirterek, "Her şeyi önceden mükemmel hale getiremeyiz. Birbirimize güvenmek zorundayız" dedi.

Christina Koch ise görev sonrası heyecanlarının daha da arttığını ifade ederek, "Bunu başardık ve artık daha büyük adımlar atmaya hazırız" diye konuştu.

Artemis II görevi, NASA'nın Apollo programından yarım yüzyıl sonra Ay'a dönüş hedefinde önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

(Science Alert)