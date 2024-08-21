ABD Başkanı Biden ve Netanyahu ile telefonda görüştü! Kamala Harris de katıldı

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7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail ordusu sivil halka kan kusturmaya devam ediyor. Soykırımın finansörü ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşmasıyla ilgili devam eden müzakereleri, terör devletinin Başbakanı işgalci Netanyahu ile yaptığı görüşmede ele aldı.

Biden ve Netanyahu ile telefonda görüştü BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşması ile bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları görüştü" denildi.