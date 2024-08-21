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ABD Başkanı Biden ve Netanyahu ile telefonda görüştü! Kamala Harris de katıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de eşi benzeri görülmemiş soykırıma imza atan Netanyahu ile telefonda görüştü. Söz konusu görüşmeye Demokrat Parti adayı Kamala Harris de katıldı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 23:34 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 23:59
ABD Başkanı Biden ve Netanyahu ile telefonda görüştü! Kamala Harris de katıldı

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7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail ordusu sivil halka kan kusturmaya devam ediyor. Soykırımın finansörü ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de olası ateşkes anlaşmasıyla ilgili devam eden müzakereleri, terör devletinin Başbakanı işgalci Netanyahu ile yaptığı görüşmede ele aldı.

Biden ve Netanyahu ile telefonda görüştüBiden ve Netanyahu ile telefonda görüştü

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması anlaşması ile bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik çabaları görüştü" denildi.

Demokrat Parti adayı Kamala HarrisDemokrat Parti adayı Kamala Harris

KAMALA DA GÖRÜŞMEYE KATILDI
Demokratların başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de telefon görüşmesine katıldı.

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