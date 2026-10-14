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Trump'tan kaplanla boğuşma videosu! Yapay zekayla oluşturdu tepki çekti

İngiltere’deki bir hayvanat bahçesinde yaşanan ölümcül kaplan saldırısının ardından olayın dehşet anlarını paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, tepkilerin odağındayken bu kez kendisini kaplanla boğuşurken gösteren yapay zeka üretimi bir video yayımladı.

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Trump'tan kaplanla boğuşma videosu! Yapay zekayla oluşturdu tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarından bir kaplanla karşı karşıya geldiği yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video paylaştı.

İNGİLTERE'DE HAYVANAT BAHÇESİ FACİASI

İngiltere'deki Yorkshire Wildlife Park hayvanat bahçesinde serbest dolaşan Bengal kaplanlarının bulunduğu "Kaplanlar Ülkesi" bölümüne giren 23 yaşındaki William Chapman, yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki "Altai" isimli kaplanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

TRUMP RESMEN DALGA GEÇTİ

Trump sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden "Doğayla asla oynamayın!" gerçek saldırı görüntülerini paylaşmıştı. Polisin ve kurbanın ailesinin görüntülerin yayılmaması yönündeki çağrılarına rağmen yapılan bu paylaşım sert eleştiriler aldı.

Trump'tan kaplanla boğuşma videosu.Trump'tan kaplanla boğuşma videosu.

BİR DE YAPAY ZEKA VİDEOSU

Bu tepkilerin hemen ardından Trump, kendisinin bir kaplanla boğuştuğu ve kovaladığı yapay zeka tarafından üretilmiş gerçek dışı bir video klip paylaştı.

Trump'ın paylaştığı yapay zeka videosunda, mavi takım elbisesiyle çimlerin üzerinde bir kaplanın önünde yer aldığı görülüyor.

TEPKİ YAĞDI

Ancak trajedinin hemen ardından yapılan paylaşım tepki aldı.

İngiliz yetkililer ve kurbanın ailesi trajik olayla ilgili saygı çağrısında bulunurken ABD Başkanı'nın konuyu bu şekilde gündeme getirmesi "duyarsızlık" olarak nitelendirildi.

Takipçilerin bir kısmı paylaşımı saygısızca ve ciddiyetsiz bulurken bazı destekçileri ise bunun yapay zeka mizahından ibaret olduğunu savundu.

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