Trump sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden "Doğayla asla oynamayın!" gerçek saldırı görüntülerini paylaşmıştı. Polisin ve kurbanın ailesinin görüntülerin yayılmaması yönündeki çağrılarına rağmen yapılan bu paylaşım sert eleştiriler aldı.

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesaplarından bir kaplanla karşı karşıya geldiği yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video paylaştı.

Trump'tan kaplanla boğuşma videosu.

BİR DE YAPAY ZEKA VİDEOSU

Bu tepkilerin hemen ardından Trump, kendisinin bir kaplanla boğuştuğu ve kovaladığı yapay zeka tarafından üretilmiş gerçek dışı bir video klip paylaştı.

Trump'ın paylaştığı yapay zeka videosunda, mavi takım elbisesiyle çimlerin üzerinde bir kaplanın önünde yer aldığı görülüyor.

TEPKİ YAĞDI

Ancak trajedinin hemen ardından yapılan paylaşım tepki aldı.

İngiliz yetkililer ve kurbanın ailesi trajik olayla ilgili saygı çağrısında bulunurken ABD Başkanı'nın konuyu bu şekilde gündeme getirmesi "duyarsızlık" olarak nitelendirildi.

Takipçilerin bir kısmı paylaşımı saygısızca ve ciddiyetsiz bulurken bazı destekçileri ise bunun yapay zeka mizahından ibaret olduğunu savundu.

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