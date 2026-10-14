OpenAI'da casusluk skandalı! Mühendis dinleme cihazıyla yakalandı
OpenAI’ın San Francisco’daki ofisinde, üst düzey yöneticilerin gizli görüşmeler yaptığı toplantı odasına tuvalet kağıdına sarılmış bir ses kayıt cihazı yerleştirildi. Olayın ardından şirketin 35 yaşındaki Suudi mühendis Abdulrahman Alfozan’ı işten çıkardığı ve FBI’ın tutukladığı ortaya çıktı. FBI olayın şirketin kritik yapay zekâ teknolojilerine yönelik bir casusluk girişimi olup olmadığını araştırıyor.
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın San Francisco'daki ofisinde, üst düzey yöneticilerin gizli toplantılar yaptığı odada tuvalet kağıdına sarılmış bir ses kayıt cihazı bulundu. ABD Adalet Bakanlığı, cihazı yerleştirmekle suçlanan 35 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı mühendis Abdulrahman Alfozan'ın tutuklandığını açıkladı.
Soruşturmada, şüphelinin çantasında benzer bir cihaz daha bulunduğu ve OpenAI'ın kendi yapay zekâ modellerini kullanarak olayın aydınlatılmasına katkı sağladığı belirtildi.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN TOPLANTI ODASINDA BULUNDU
ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı suç duyurusuna göre, OpenAI'ın San Francisco'daki binalarından birinde bulunan yönetici toplantı odasındaki televizyonun arkasına gizlenmiş ses kayıt cihazı, 30 Eylül'de ortaya çıkarıldı. USB girişine takılı cihazın tuvalet kağıdına sarılarak gizlendiği ve yaklaşık 28 Eylül'de yerleştirildiği değerlendirildi.
Başparmak büyüklüğündeki cihazın mikrofon içerdiği, kameraya bağlanabildiği ve gelişmiş şifreleme özelliklerine sahip olduğu bildirildi. Cihazda depolanan verilerin şifreli olması nedeniyle kayıtlara erişilemediği belirtildi.
Savcılık belgelerine göre söz konusu odada, kamuya açık olmayan ve yüksek derecede gizli bilgilerin konuşulduğu toplantılar gerçekleştiriliyordu. Cihazın bu görüşmeleri kaydetmek amacıyla yerleştirildiği iddia ediliyor.
GÜVENLİK KAMERASI ŞÜPHELİYİ KAYDETTİ
OpenAI, kayıt cihazının bulunmasının ardından toplantı odasına güvenlik kamerası yerleştirdi. Mahkeme belgelerine göre kamera, 5 Ekim'de Abdulrahman Alfozan'ın odaya girerek televizyonun arkasına baktığı anı kaydetti.
Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle şüphelinin önceki ay boyunca yetkisi olmadığı halde yönetici toplantı odasının yakınında altı kez bulunduğu da belirlendi.
Soruşturma dosyasında, Alfozan'ın cihazı yerleştirmeden önce şirketin dahili yapay zekâ destekli üretkenlik aracına bina adresleri, toplantı odaları, oda kapasiteleri ve takvimleri hakkında sorular yönelttiği kaydedildi. Şüphelinin ayrıca yöneticilerin ve dış ortakların toplantılarını nerede gerçekleştirdiğine ilişkin bilgi aradığı belirtildi.
Aynı gün şirketin güvenlik ekibi, başka bir odada gözetimsiz bırakılan Alfozan'a ait çantayı inceledi. Çantada cüzdanı ve kimlik belgelerinin yanı sıra ilk cihazla benzer özellikler taşıyan ikinci bir kayıt cihazı bulundu.
OPENAI KENDİ YAPAY ZEKâ MODELLERİNDEN YARARLANDI
OpenAI, cihazın özelliklerini ve kaynağını belirlemek, sorumluyu tespit etmek için kendi yapay zekâ modellerinden yararlandığını açıkladı. Şirket, inceleme sonucunda çalışanın hassas bölgelere başka kayıt cihazları yerleştirerek toplantıları gizlice kaydetmeyi amaçladığına ilişkin bulgular elde edildiğini bildirdi.
Şirket açıklamasında, yapay zekâ teknolojilerinin ve çalışanların güvenliğinin ulusal önem taşıdığı vurgulanırken, güvenlik programının içeriden kaynaklanan tehditlere, siber suçlulara ve devlet destekli aktörlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlandığı belirtildi.
OpenAI, olayın ardından Alfozan'ın işine son verdi. Şirket, şüphelinin yapay zekâ modellerine ait ağırlık dosyalarına, kaynak kodlarına veya müşteri verilerine yetkisiz erişim sağladığına ya da bu bilgileri dışarı çıkardığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Olayın FBI'a bildirildiğini belirten şirket, soruşturmaya destek vermeyi sürdüreceğini duyurdu.
SUUDİ MÜHENDİS TUTUKLANDI
ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, 35 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan, Temmuz 2025'ten bu yana OpenAI'da mühendis olarak çalışıyordu. Alfozan, 9 Ekim'de FBI tarafından tutuklandı ve 13 Ekim'de San Francisco'daki federal mahkemede ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Şüpheli, sözlü iletişimi dinlemek amacıyla elektronik veya mekanik bir cihaz kullanmak ya da kullanmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor. Suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis, 250 bin dolara kadar para cezası ve üç yıl denetimli serbestlik cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Alfozan'ın tutukluluğunun devam ettiği ve bir sonraki duruşmanın tutukluluk incelemesi kapsamında 19 Ekim'de yapılmasının planlandığı bildirildi.
FBI DİREKTÖRÜ: ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ
FBI Direktörü Kash Patel, şikâyette yer alan değerlendirmesinde cihazın OpenAI'ın "süper zekâ" teknolojisine ilişkin hassas görüşmeleri gizlice kaydetmek amacıyla yerleştirildiğini belirtti. Patel, Amerikan süper zekâ inovasyonunun korunmasının ülkenin ekonomik gücü ve ulusal güvenliği açısından önem taşıdığını ifade etti.
Kuzey Kaliforniya Federal Savcısı Craig H. Missakian da olayı ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirdi.
FBI'ın soruşturması sürerken, cihazın herhangi bir görüşmeyi kaydedip kaydetmediği ve elde edilmiş olabilecek verilerin başkalarına aktarılıp aktarılmadığı henüz netlik kazanmadı. Alfozan hakkındaki suçlamalar ise yargı sürecinde değerlendirilecek.