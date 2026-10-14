OpenAI, olayın ardından Alfozan'ın işine son verdi. Şirket, şüphelinin yapay zekâ modellerine ait ağırlık dosyalarına, kaynak kodlarına veya müşteri verilerine yetkisiz erişim sağladığına ya da bu bilgileri dışarı çıkardığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Şirket açıklamasında, yapay zekâ teknolojilerinin ve çalışanların güvenliğinin ulusal önem taşıdığı vurgulanırken, güvenlik programının içeriden kaynaklanan tehditlere, siber suçlulara ve devlet destekli aktörlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlandığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, yapay zeka şirketi OpenAI'da mühendis olarak çalışan Suudi vatandaşı Abdulrahman Alfozan tarafından şirketin yönetici toplantı odasına gizlice yerleştirilmiş bir ses kayıt cihazı bulundu. (Fotoğraf: Reuters)

OpenAI, cihazın özelliklerini ve kaynağını belirlemek, sorumluyu tespit etmek için kendi yapay zekâ modellerinden yararlandığını açıkladı. Şirket, inceleme sonucunda çalışanın hassas bölgelere başka kayıt cihazları yerleştirerek toplantıları gizlice kaydetmeyi amaçladığına ilişkin bulgular elde edildiğini bildirdi.

Aynı gün şirketin güvenlik ekibi, başka bir odada gözetimsiz bırakılan Alfozan'a ait çantayı inceledi. Çantada cüzdanı ve kimlik belgelerinin yanı sıra ilk cihazla benzer özellikler taşıyan ikinci bir kayıt cihazı bulundu.

Olayın FBI'a bildirildiğini belirten şirket, soruşturmaya destek vermeyi sürdüreceğini duyurdu.

SUUDİ MÜHENDİS TUTUKLANDI

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, 35 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Alfozan, Temmuz 2025'ten bu yana OpenAI'da mühendis olarak çalışıyordu. Alfozan, 9 Ekim'de FBI tarafından tutuklandı ve 13 Ekim'de San Francisco'daki federal mahkemede ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Şüpheli, sözlü iletişimi dinlemek amacıyla elektronik veya mekanik bir cihaz kullanmak ya da kullanmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor. Suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis, 250 bin dolara kadar para cezası ve üç yıl denetimli serbestlik cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Alfozan'ın tutukluluğunun devam ettiği ve bir sonraki duruşmanın tutukluluk incelemesi kapsamında 19 Ekim'de yapılmasının planlandığı bildirildi.