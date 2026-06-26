Trump’tan İran’a suçlama: Ateşkes anlaşması ihlal edildi

Diğer 3 İHA ABD tarafından düşürüldü.

İHA'lardan biri büyük bir kargo gemisinin üst güvertesini tam isabetle vurdu ve hasara yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 İHA fırlattığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere İHA saldırısı düzenlediğini iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, saldırının ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere en az 4 İHA fırlattığını belirtti.

KARGO GEMİSİ TAM İSABETLE VURULDU

İHA'lardan birinin büyük bir kargo gemisini hedef aldığını açıklayan Trump, geminin üst güvertesinde hasar oluştuğunu ancak yoluna devam edebildiğini bildirdi.

Trump açıklamasında, "İHA'lardan biri, büyük ve çok pahalı bir kargo gemisinin üst güvertesini tam isabetle vurdu. Hasar meydana geldi ancak gemi yoluna devam edebildi" dedi.

ATEŞKES ANLAŞMASI İHLAL EDİLDİ

Diğer 3 İHA'nın düşürüldüğünü belirten Trump, saldırının ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu söyledi.

Trump, "Diğer 3 İHA'yı ise düşürdük. Açıkça görülüyor ki bu, Ateşkes Anlaşmamızın ahmakça bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Dünya