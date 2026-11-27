Gece yarısı siber şok! Dünyaca ünlü haber ajansı AFP saldırıya uğradı
Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece siber saldırıya uğradı. Ajansın fotoğraf ve görüntü içeriklerinin paylaşıldığı AFP Forum platformunu hedef alan saldırının tespit edilmesinin ardından sistem tedbir amacıyla geçici olarak erişime kapatıldı.
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Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece siber saldırıya uğradı.
AFP yönetiminden yapılan açıklamada, siber saldırının Ajansın fotoğraf ve görüntü içeriklerinin paylaşıldığı AFP Forum platformunu hedef aldığı bildirildi.
Açıklamada, saldırı tespit edilir edilmez Ajansın ekiplerinin söz konusu platformu korumak için devre dışı bıraktığı aktarılarak, "Tedbir amacıyla AFP Forum, geçici olarak erişime kapalı." ifadesi kullanıldı.
Siber saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Bu aşamada, bu saldırının faillerinin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz." denildi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya