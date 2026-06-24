İngiltere’de NHS tarihinin en büyük doğum skandalı: 500'den fazla anne ve bebek zarar gördü
İngiltere'de hazırlanan bağımsız bir rapor, Nottingham'daki hastanelerde yaşanan ihmal ve sistematik başarısızlıklar nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğünü veya zarar gördüğünü ortaya çıkardı. Yaklaşık 2 bin 500 aileyi etkileyen bu skandal, NHS tarihinin en büyük doğum trajedilerinden biri olarak nitelendirildi.
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- İngiltere'nin Nottingham kentindeki hastanelerde yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebek zarar gördü veya hayatını kaybetti.
- The Guardian, doğum uzmanı Donna Ockenden'in Nottingham'daki doğum hizmetlerine yönelik bağımsız bir rapor hazırladığını bildirdi.
- Rapor, Nottingham Üniversitesi hastanelerinde 13 yıl boyunca 444 kadın ve 76 yeni doğan bebeğin yetersiz tedavi nedeniyle 'potansiyel olarak önlenebilir' sonuçlar yaşadığını ortaya koydu.
- Ockenden, rapor bulgularının son derece rahatsız edici olduğunu ve genç personelin endişelerini dile getirmekten korktuğunu belirtti.
- Nottingham Üniversitesi hastaneleri, zarar gören kadınlar ve ailelerinden koşulsuz özür dileyerek hizmet alanında reform sözü verdi.
İngiltere'nin Nottingham kentindeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi.
The Guardian gazetesi, doğum uzmanı Donna Ockenden'in, Nottingham'daki doğum hizmetlerine yönelik kapsayıcı ve bağımsız bir rapor hazırladığını aktardı.
500'DEN FAZLA ANNE VE BEBEK ZARAR GÖRDÜ
İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) "en büyük doğum skandalı" şeklinde nitelenen rapora göre, Nottingham'daki hastanelerde yetersiz bakım, ihmal ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebek zarar gördü veya hayatını kaybetti.
Nottingham Üniversitesi hastanelerinde, 13 yıl boyunca yetersiz tedavi gören toplam 444 kadın ve 76 yeni doğan bebek "potansiyel olarak önlenebilir" sonuçlar yaşarken; yeni doğan bebekler yetersiz bakım gördü, farklı bir tutum uygulanması halinde zarar görmeyecekleri tespit edildi.
SKANDALI RAPOR ORTAYA ÇIKARDI
Nottingham'da 2012-2025 dönemindeki ölü doğum, yeni doğan ölümleri, anne ölümleri ve ağır yaralanma vakalarının incelendiği ve yaklaşık 2 bin 500 aileyi etkileyen rapora ilişkin konuşan Ockenden, rapor bulgularının son derece rahatsız edici olduğunu söyledi.
Ockenden, genç personelin endişelerini dile getirmekten "korktuğunu" aktararak, hastanelerde kurumsal itibarın öne çıktığını savundu.
HASTANE ÖZÜR DİLEDİ
İngiltere'de geniş yankı bulan rapor sonrası Nottingham Üniversitesi hastaneleri yetkililerince yapılan yazılı açıklamada da "Hizmetlerimizde bakım alırken zarar gören, kayıp yaşayan, travma geçiren veya sıkıntı çeken kadınlardan ve ailelerinden koşulsuz özür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sorumluluğun kabul edildiği açıklamada, hizmet alanında reform yapılacağı sözü verildi.
Ockenden, 2022'de yayımladığı bağımsız raporunda da İngiltere'de 2000-2019 döneminde 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.
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