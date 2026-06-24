İngiltere’de NHS tarihinin en büyük doğum skandalı: 500'den fazla anne ve bebek zarar gördü

Ockenden, rapor bulgularının son derece rahatsız edici olduğunu ve genç personelin endişelerini dile getirmekten korktuğunu belirtti.

Rapor, Nottingham Üniversitesi hastanelerinde 13 yıl boyunca 444 kadın ve 76 yeni doğan bebeğin yetersiz tedavi nedeniyle 'potansiyel olarak önlenebilir' sonuçlar yaşadığını ortaya koydu.

İngiltere'nin Nottingham kentindeki hastanelerde yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebek zarar gördü veya hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Nottingham kentindeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi.

The Guardian gazetesi, doğum uzmanı Donna Ockenden'in, Nottingham'daki doğum hizmetlerine yönelik kapsayıcı ve bağımsız bir rapor hazırladığını aktardı.

500'DEN FAZLA ANNE VE BEBEK ZARAR GÖRDÜ

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) "en büyük doğum skandalı" şeklinde nitelenen rapora göre, Nottingham'daki hastanelerde yetersiz bakım, ihmal ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebek zarar gördü veya hayatını kaybetti.

Nottingham Üniversitesi hastanelerinde, 13 yıl boyunca yetersiz tedavi gören toplam 444 kadın ve 76 yeni doğan bebek "potansiyel olarak önlenebilir" sonuçlar yaşarken; yeni doğan bebekler yetersiz bakım gördü, farklı bir tutum uygulanması halinde zarar görmeyecekleri tespit edildi.