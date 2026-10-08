Knesset adayı Dürzi başkandan skandal sözler: Filistin devletine karşı çıktı, İsrail'i övdü
Golan Tepeleri’nde yaşayan Suriyeli Dürzilerin özgürlük mücadelesine karşılık Knesset adayı Wael Mugrabi tam bir "Stockholm Sendromu" sergiledi. İsrail canlı yayınında "İsrail vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum" diyen Mugrabi, bağımsız Filistin devleti yerine İsrail boyunduruğu altındaki tek devleti savundu.
İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Dürzi beldesi Ayn Kinya'nın Belediye Başkanı ve İsrail Birinci Partisi'nin Knesset milletvekili adayı Wael Mugrabi, İsrail televizyonunda katıldığı canlı yayında tepki çeken beyanlarda bulundu.
Bölgede yaşayan yaklaşık 25 bin Suriyeli Dürzi Arabın ezici çoğunluğu ana vatanları Suriye'ye bağlılıklarını sürdürürken, Mugrabi'nin İsrail vatandaşlığı, Şam yönetimi ve Filistin meselesine ilişkin söylemleri geniş yankı uyandırdı.
"İSRAİL VATANDAŞI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Mugrabi, Golan Tepeleri'ndeki Dürzi köylerinde genel kanaatin İsrail'e ait olma yönünde şekillendiğini öne sürdü. Golan'daki dört ana Dürzi köyü (Mescid eş-Şems, Ayn Kinya, Buk'ata ve Mas'ade) sakininin kademeli olarak İsrail kimliği almasını referans gösteren Mugrabi, şu ifadeleri kullandı:
"Benim kanaatime göre Golan Tepeleri'ndeki genel görüş budur ve dört köyün sakinlerinin İsrail kimliği almasıyla belirlenmektedir. Vatandaşlarına saygı gösteren ve onlara tüm haklarını eksiksiz veren bir devlet olan İsrail vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum."
ŞAM YÖNETİMİNE REDDETTİ: "ŞARA'YI CUMHURBAŞKANI OLARAK TANIMIYORUM"
Suriye'deki siyasi değişim sürecine ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya (Ebu Muhammed el-Cevlani) yönelik sert ithamlarda bulunan Mugrabi, bölgesel normalleşme masasında Suriye yönetimiyle yer almayacağını belirtti:
"Öncelikle ben Colani'yi Suriye Devlet Başkanı olarak tanımıyorum. O, iktidarı zorla ele geçirdi. Savaş döneminde ve darbe döneminde yaptığı gibi öldürdü, yıktı, tecavüz etti, insanları yerlerinden etti, evleri yaktı.
Ben bütün dünya ülkeleriyle ve bütün Arap ülkeleriyle barış istiyorum. Ancak Colani gibi birine, katil, terörist birine el sıkamam."
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ KABUL ETMEDİ: İSRAİL ÇATISI ALTINDA TEK DEVLET MODELİ
Bağımsız Filistin devleti kurulmasına ve iki devletli çözüm konularına dair sorulan soruya yanıt veren Mugrabi, Filistinlilerin İsrail egemenliği altında tek devlet modelinde entegre olmasını söyledi ve Siyonist algıyı savunan ifadelerde bulundu:
"Tek bir devlet altında yaşamamızın ne sakıncası var? Bizim aynı çatı altında ve tek bir devlet içinde yaşamamızdan yanayım. Ben sana bir insan olarak saygı duyuyorum, bir vatandaş olarak da saygı duyuyorum.
Eğer İsrailli ya da İsrail vatandaşı olmak istiyorsan, hoş geldin. Sen bir Filistinli olarak kendini Filistinli kabul ediyorsan, teşekkür ederim. Şimdi biz, tek bir devletin kurulması ya da tek bir devlet içinde yaşamaktan yanayız."