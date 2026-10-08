Knesset adayı Dürzi başkandan skandal sözler: Filistin devletine karşı çıktı, İsrail'i övdü

Bölgede yaşayan yaklaşık 25 bin Suriyeli Dürzi Arabın ezici çoğunluğu ana vatanları Suriye'ye bağlılıklarını sürdürürken, Mugrabi'nin İsrail vatandaşlığı, Şam yönetimi ve Filistin meselesine ilişkin söylemleri geniş yankı uyandırdı.

"Benim kanaatime göre Golan Tepeleri'ndeki genel görüş budur ve dört köyün sakinlerinin İsrail kimliği almasıyla belirlenmektedir. Vatandaşlarına saygı gösteren ve onlara tüm haklarını eksiksiz veren bir devlet olan İsrail vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum."

Mugrabi, Golan Tepeleri'ndeki Dürzi köylerinde genel kanaatin İsrail'e ait olma yönünde şekillendiğini öne sürdü. Golan'daki dört ana Dürzi köyü (Mescid eş-Şems, Ayn Kinya, Buk'ata ve Mas'ade) sakininin kademeli olarak İsrail kimliği almasını referans gösteren Mugrabi, şu ifadeleri kullandı:

Dürzi beldesi Ayn Kinya’nın Belediye Başkanı ve İsrail Birinci Partisi'nin Knesset milletvekili adayı Wael Mugrabi.

ŞAM YÖNETİMİNE REDDETTİ: "ŞARA'YI CUMHURBAŞKANI OLARAK TANIMIYORUM"

Suriye'deki siyasi değişim sürecine ve Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya (Ebu Muhammed el-Cevlani) yönelik sert ithamlarda bulunan Mugrabi, bölgesel normalleşme masasında Suriye yönetimiyle yer almayacağını belirtti:

"Öncelikle ben Colani'yi Suriye Devlet Başkanı olarak tanımıyorum. O, iktidarı zorla ele geçirdi. Savaş döneminde ve darbe döneminde yaptığı gibi öldürdü, yıktı, tecavüz etti, insanları yerlerinden etti, evleri yaktı.

Ben bütün dünya ülkeleriyle ve bütün Arap ülkeleriyle barış istiyorum. Ancak Colani gibi birine, katil, terörist birine el sıkamam."