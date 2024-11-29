Rothschild malikanesinde yangın! ‘Münzevi milyarder varis’ Will Rothschild tek başına öldü

Dünyanın en karanlık ailelerinden Rothschild'ın milyoner varisinin Will Rothschild Los Ageles'taki evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edildi.

Rothschild ailesinin varislerinden Will Rothschild’ın Los Angeles, Hollywood’daki evinde öldüğü iddia edildi.

ROTHSCHILDLARIN EVİNDE YANGIN

Los Angeles İtfaiye Departmanı, çarşamba günü saat 16:40 civarında Hollywood Hills'deki Lookout Mountain Caddesi'nin 8500. bloğunda çıkan yangına müdahale etti.

Rothschild ailesinin varislerinden Will Rothschild’ın Los Angeles, Hollywood’daki evinde öldüğü iddia edildi.

Yaklaşık 45 itfaiyecinin, iki katlı evin içindeki yangına ulaşması, yangını kontrol altına alması ve tamamen söndürmesi 33 dakika sürdü.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, çarşamba günü saat 16:40 civarında Hollywood Hills'deki Lookout Mountain Caddesi'nin 8500. bloğunda çıkan yangına müdahale etti.

WILL ROTHSCHILD ÖLDÜ

İtfaiyeciler olay yerine geldiklerinde yaşlı bir erkeğin cesedini buldular. Erkeğin ölüm nedeni Los Angeles İlçe Adli Tıp Kurumu tarafından araştırılıyor.

Komşuları ölen kişinin Will Rothschild olduğunu söyledi.

"ROTHSCHILDLARIN MÜNZEVİ MİLYARDER VARİSİ"

Rothschild, çok sayıda mülke ve onlarca pahalı arabaya sahip, içine kapanık bir milyoner olarak tanımlanıyordu. İngiliz basını Will Rothschild'ı "münzevi milyarder varis" olarak nitelendiriyor.

Bazı komşular, daha önce kendisini hiç görmedikleri için evin boş olduğunu düşündüklerini, onu tanıyanların ise bu habere üzüldüklerini söyledi.

Zillow'a göre iki yatak odalı, bir banyolu evin değeri yaklaşık 1.076.000 dolar.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

BARON ROTHSCHILD DA GEÇEN YOL ÖLMÜŞTÜ

Finansçı ve Rothschild bankacılık ailesinin üyesi Lord Jacob Rothschild, şubat ayında 87 yaşında ölmüştü.

Finansçı Nat Rothschild de dahil olmak üzere dört çocuğu olan Lord Rothschild, kariyerine 1963 yılında aile bankasında başladı ve ailenin hayırseverlik portföyünü yönetmek için Windmill Hill Asset Management'ı kurdu. Daha sonra 1980 yılında Sir Mark Weinberg ile birlikte o zamanki adıyla J Rothschild Assurance Group'u (şimdiki adıyla St James's Place) kurdu.