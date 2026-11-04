ABD Başkanı Donald Trump'ın Truth Social paylaşımı. (Foto: Sosyal medya)Eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu da hedef alan Trump, de Blasio'nun görevinden utanç içinde ayrıldığını iddia ederek, kanalın neden ona yayın süresi tanıdığını ve ülke yönetimi üzerine tavsiyelerde bulunmasına izin verdiğini sorguladı.

FOX NEWS'A ELEŞTİRİ

Seçim süreci boyunca Fox News'ün yayın kararlarını ve siyasi çizgilerinden uzaklaşan yorumcularını sık sık eleştiren Trump, kanalın izlediği stratejinin partiye zarar verdiğini belirtti.

Bu açıklamalar, ABD medyasının Demokratların Senato'nun kontrolünü ele geçireceğini ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlama yolunda ilerlediğini öngördüğü kritik bir döneme denk geldi. Uzmanlar, Kongre'deki bu olası tablonun Donald Trump'ın önümüzdeki dönemdeki yasama gündemini ciddi şekilde kısıtlayabileceğine dikkat çekiyor.

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