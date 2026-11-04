Trump'tan Fox News'a sert tepki: "Seçim kayıplarının sorumlusu sizsiniz!"
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde alınan sonuçların ardından Truth Social hesabı üzerinden sert bir çıkış yaparak yaşanan kayıplardan doğrudan Fox News kanalını sorumlu tuttu. Trump, Truth Social paylaşımında kanalın muhafazakar adayları baltaladığını ve Demokrat muhalefeti öne çıkardığını savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin aldığı sonuçların ardından keskin bir çıkışa imza attı. Truth Social hesabından açıklamalarda bulunan Trump, yaşanan kayıplardan doğrudan Fox News kanalını sorumlu tuttu.
Trump, kanalın muhafazakar adayları baltaladığını savunarak şu ifadeleri kullandı:
"FoxNews, New York şehrinin tarihindeki en kötü belediye başkanı olan Bill de Blasio'yu nasıl oluyor da yayına çıkarıp bir deli gibi bağırıp çağırmasına izin veriyor? Şehri yüz kızartıcı bir şekilde terk etti ve yol açtığı tahribat ölçülemeyecek kadar büyük; şehir bir daha asla eskisi gibi olmadı. Şimdi ise kalkmış bize Amerika'yı nasıl yönetmemiz gerektiğini anlatıyor! FoxNews, sürekli ve istikrarlı bir şekilde "Dumocrat" (aptal Demokrat) muhalefeti ve daha beterlerini ekranlara taşıyarak bu kayıplardan sorumludur. TANRI AMERİKA'YI KORUSUN! Başkan DONALD J. TRUMP"
Eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu da hedef alan Trump, de Blasio'nun görevinden utanç içinde ayrıldığını iddia ederek, kanalın neden ona yayın süresi tanıdığını ve ülke yönetimi üzerine tavsiyelerde bulunmasına izin verdiğini sorguladı.
FOX NEWS'A ELEŞTİRİ
Seçim süreci boyunca Fox News'ün yayın kararlarını ve siyasi çizgilerinden uzaklaşan yorumcularını sık sık eleştiren Trump, kanalın izlediği stratejinin partiye zarar verdiğini belirtti.
Bu açıklamalar, ABD medyasının Demokratların Senato'nun kontrolünü ele geçireceğini ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlama yolunda ilerlediğini öngördüğü kritik bir döneme denk geldi.
Uzmanlar, Kongre'deki bu olası tablonun Donald Trump'ın önümüzdeki dönemdeki yasama gündemini ciddi şekilde kısıtlayabileceğine dikkat çekiyor.
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