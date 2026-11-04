UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İspanya'da 69 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Bakan Oscar Puente istifa etti

İspanya'da Toledo yakınlarında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 69 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından Ulaştırma Bakanı Oscar Puente istifa etti. Kararını siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlara empati gerekçeleriyle açıklayan Puente, 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çekti. Bakanın istifası, muhalefet ve koalisyon ortağından gelen görevden ayrılma çağrılarının ardından geldi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İspanya'da 69 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından Bakan Oscar Puente istifa etti

İspanya'da 28 Ekim'de yaşanan 69 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İSTİFA ETTİ

Bakan Puente, tren kazasıyla ilgili mecliste yaptığı konuşmada, istifasını açıkladı. İstifasının nedenini "siyasi onur, tutarlılık ve mağdurlarla empati" olarak açıklayan Puente, bu kararın, "partisinin ve kendisinden önce gelenlerin belirlediği, daha adil ve eşitlikçi bir ülke ve toplum vizyonuna hizmet etmek için her şeyini verenlerin standartlarına uygun olmak amacıyla alındığını" söyledi.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, tren kazasının ardından istifa etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, tren kazasının ardından istifa etti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Bir ulaştırma bakanının, "bir yıldan kısa bir süre içinde bu büyüklükte iki kaza yaşanmışken görevine devam edemeyeceğini" belirten Puente, 29 Kasım'daki erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çektiğini duyurdu.

Oscar Puente, istifasının yanı sıra erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çekti.Oscar Puente, istifasının yanı sıra erken genel seçimlerdeki adaylığını da geri çekti.

OSCAR PUENTE KİMDİR?

Puente, Sosyalist İşçi Partisi'nin Valladolid'den liste başı adayıydı. Valladolid kentinde 2015-2023 yıllarında belediye başkanı olan 58 yaşındaki Puente, 2023'ten bu yana Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı olarak görev yapıyordu.

İspanyada göz göre göre facia! İki hızlı tren çarpıştı: Makinistlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktıİspanyada göz göre göre facia! İki hızlı tren çarpıştı: Makinistlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Toledo yakınlarında 28 Ekim'de meydana gelen hızlı tren kazasının ardından koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki tüm siyasi partiler Puente'nin istifasını istemişti.

Savaşın rotasını pergelle çizdi! Mücteba Hamaney'den "Dünyayı yakarım" paylaşımı
SONRAKİ HABER

Hamaney'den ABD'ye haritalı gözdağı!
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler