ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75 - %4,00 aralığına çekmesi ve Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi, Donald Trump'ın sert tepkisine yol açtı. Kararın hemen ardından açıklamalarda bulunan Trump, Fed yönetimini hedef alarak faizlerin derhal indirilmesi çağrısında bulundu.

Trump, ABD ekonomisinin mevcut performansının yüksek faiz ortamını hak etmediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranları %1 veya daha az olmalı, çünkü açık ara dünyadaki en iyi krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla uçuyor! Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz 'taşıyoruz' ve bu artık böyle devam edemez. Faiz oranlarını düşürün, hem de hemen!"