Fed faiz artırdı, Trump küplere bindi: "Oranları düşürün, hem de hemen!"
ABD Merkez Bankası’nın faizi çeyrek puan yükseltmesi, Donald Trump’ı küplere bindirdi. Faizlerin derhal indirilmesi gerektiğini savunan Trump, “Oranlar yüzde 1 veya altına inmeli, bu saçmalık hemen bitmeli” sözleriyle Fed yönetimine çağrı yaptı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75 - %4,00 aralığına çekmesi ve Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi, Donald Trump'ın sert tepkisine yol açtı. Kararın hemen ardından açıklamalarda bulunan Trump, Fed yönetimini hedef alarak faizlerin derhal indirilmesi çağrısında bulundu.
Trump, ABD ekonomisinin mevcut performansının yüksek faiz ortamını hak etmediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranları %1 veya daha az olmalı, çünkü açık ara dünyadaki en iyi krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla uçuyor! Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz 'taşıyoruz' ve bu artık böyle devam edemez. Faiz oranlarını düşürün, hem de hemen!"
FED'DEN 25 BAZ PUANLIK ARTIŞ
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmıştı. Fed'in açıklamasında ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızda genişlediği, ancak enflasyonun yüksek kalmayı sürdürdüğü belirtildi.
Karar, Fed'in Temmuz 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.
FED'İN GEREKÇESİ ENFLASYON
Fed, faiz artışının enflasyonun yüzde 2 hedefe daha zamanında dönmesine katkı sağlayacağını bildirdi. Yeni projeksiyonlarda da 18 Fed yetkilisinden 12'sinin 2026'nın kalanında en az bir faiz artışı daha öngördüğü aktarıldı.