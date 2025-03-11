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Trump’tan Elon Musk’a teselli! Destek için Tesla alacak

ABD Başkanı Donald Trump’tan en yakın danışmanlarından milyarder Elon Musk’a destek geldi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda son dönemde Tesla bayileri önünde protesto edilen Musk’In aslında nasıl iyi işler çıkardığını yazdı ve sabah bir Tesla alacağını söyledi.

AA AA
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 13:19 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 13:34
Trump’tan Elon Musk’a teselli! Destek için Tesla alacak

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ABD Başkanı Donald Trump'tan Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi milyarder Elon Musk'a teselli hediyesi geldi. Musk son dönemde Tesla bayilerinin önünde protesto edilirken Trump, Musk'a destek paylaşımı yaptı ve Tesla satın alacağını belirtti.

Trump ve Musk, ReutersTrump ve Musk, Reuters

TRUMP'TAN MUSK'A DESTEK PAYLAŞIMI

Trump, Musk'ın "Tesla" bayilerinin önünde protesto edilmesi hakkında Truth Social hesabından paylaşım yaptı.

Musk'ın ABD için "çok çaba sarf ettiğini ve harika bir iş çıkardığını" savunan Trump, "Radikal solcu deliler, sıkça yaptıkları gibi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri Tesla'yı ve Elon'un 'bebeğini' yasa dışı şekilde boykot etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın Trump yönetimindeki rolüne karşı Virginia'da protesto düzenlendi, AAElon Musk'ın Trump yönetimindeki rolüne karşı Virginia'da protesto düzenlendi, AA

"SABAH BİR TESLA ALACAĞIM"

Trump, kendisinin de seçim döneminde aynısına maruz kaldığını öne sürerek "Her halükarda Elon Musk'a desteğimi ve güvenimi göstermek için sabah yeni bir Tesla alacağım." dedi.

Elon Musk'ın Trump yönetimindeki rolüne karşı Virginia'da protesto düzenlendi, AAElon Musk'ın Trump yönetimindeki rolüne karşı Virginia'da protesto düzenlendi, AA

Musk da Trump'ın açıklamalarına X üzerinden teşekkür etti.

ABD'de 2 ve 8 Mart'ta ülkenin farklı bölgelerinde Musk'ın üst yöneticisi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

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