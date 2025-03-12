Ukrayna, ABD ile değerli mineral anlaşmasının imzalanması için görüşmelerin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi. ABD ve Ukrayna'dan yapılan ortak açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin arabuluculuğunda 30 günlük acil ateşkes teklifini kabul etti. Ukrayna'nın kararının ardından Rusya'dan gelecek karar bekleniyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'nın geri alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilgiye uğramaya devam ettiği belirtildi.
Rus "Kuzey" grubu askeri birliklerinin, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'yı geri aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Melovoy ve Podol yerleşim birimlerinin de kurtarıldığı aktarıldı.
Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek Kursk bölgesinde bir komuta merkezini ziyaret etmiş, bölgedeki durum ile ilgili olarak Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing almıştı.
Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.
Kremlin'den Putin'in Kursk'a askeri üniformayla gitmesine ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada , "Putin bunu gerekli gördü" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek bir kısmını Ukrayna ordusunun kontrolü altına aldığı Kursk bölgesinde komuta merkezini ziyaret etti.
Kremlin'den yapılan videolu paylaşıma göre, Ukrayna'nın 6 Ağustos 2024'te sınırdan girmesinden sonra bölgeye ilk kez ziyarette bulunan Putin, askeri kamuflajıyla bir komuta merkezine geldi. Putin, bölgedeki durumla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing aldı.
Gerasimov, Ukrayna ordusunun geçen yıl ağustosta girdiği Kursk bölgesindeki alanın yüzde 86'sına tekabül eden 1100 kilometrekareden fazla kısmının kurtarıldığını bildirdi. Son 5 günde 24 yerleşim yeri ve 259 kilometrekarelik alanın geri alındığını belirten Gerasimov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki kayıplarının 67 bin askeri aştığı bilgisini verdi.
Genelkurmay Başkanı Gerasimov, "Kiev, Kursk bölgesinde bir sıçrama tahtası oluşturmak ve durumu pazarlık konusu yapmak istedi. Kiev'in Rus coğrafyasındaki planları başarısızlıkla sonuçlandı." dedi.
Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin kuşatıldığını, izole edildiğini ve sistematik olarak yok edilmeye devam edildiğini belirten Gerasimov, "Rus birlikleri, mümkün olan en kısa sürede devlet sınırına ulaşma hedefiyle Rus bölgesini kurtarmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
"KURSK BÖLGESİ TAMAMEN KURTARILMALI"
Putin ise konuşmasına, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürten Rus askeri birliklerine ve komutanlarına teşekkür ederek başladı.
Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz. Elbette, gelecekte devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz." dedi.
"KURSK'TA YAKALANANLAR TERÖRİST MUAMELESİ GÖRECEK"
Kursk bölgesi topraklarında bulunan, burada sivil halka karşı suç işleyen, Rus güvenlik güçlerine karşı çıkan Ukrayna askerlerinin Rus yasalarına göre "terörist" olduğunu belirten Putin, bu kimselere karşı yasal işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.
Rusya'nın, Kursk bölgesinde yakalanan esirlere 'terörist' muamelesi yapacağını söyleyen Putin, "Biz bütün insanlara insanca davranıyoruz, bundan sonra da insanca davranmalıyız. Elimize düşen herkese. Aynı zamanda yabancı paralı askerlerin, Savaş Esirlerinin Muamelesine İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi kapsamına girmediğini de hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.
Son dönemde Kursk bölgesindeki yerleşim yerlerini Ukrayna askerlerinden kurtaran birliklere tekrar teşekkür eden Putin, "Birliklerimizin karşı karşıya olduğu tüm muharebe görevlerinin koşulsuz olarak yerine getirilmesini ve Kursk bölgesi topraklarının yakın gelecekte düşmandan tamamen kurtarılmasını içtenlikle umuyorum." diye konuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes müzakereleri için bu hafta Moskova'ya gideceğini kaydederek "Rusları bu planı imzalamaya çağırıyoruz." dedi.
ABD'li sözcü, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.
Sürecin gidişatından umutlu olduklarını ve Ukrayna heyetiyle başarılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatan Leavitt, şimdi Rus tarafıyla görüşmeye geçtiklerini belirtti.
Leavitt, "Bildiğiniz üzere Bay Witkoff bu hafta Moskova'ya gidiyor ve Rusları bu planı imzalamaya çağırıyoruz. Bu savaşta barışa en çok yaklaştığımız an bu. Başkan, Ruslardan bu işi bitirmemize yardım etmelerini bekliyor." değerlendirmesini yaptı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un bugün Rus mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptığını da ifade eden Sözcü, Trump'ın ekibinin şu anda bu konuya odaklandıklarını vurguladı.
Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yarın yapacağı görüşmenin hatırlatılması üzerine, görüşmeye ilişkin bir yorum yapamayacağını kaydeden Leavitt, NATO üyesi ülkelerin "adil bir şekilde" kendi paylarına düşen savunma harcamalarını yapmaları gerektiğini dile getirdi.
ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde, Ukrayna ile ateşkes anlaşması konusunda bir mutabakata varmalarının ardından Moskova ile görüşeceklerini kaydederek, "Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." demişti.
Trump, ABD'li bir heyetin yakın zamanda görüşmeler için Rusya'ya gideceğini de sözlerine eklemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna ile Rusya arasında ateşkes sağlanması için Moskova yönetimiyle irtibat kuracağını açıkladı.
Rubio, İrlanda ziyaretini tamamlamasının ardından dönüş uçağına binmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Rusların ateşkesi koşulsuz kabul edip etmeyecekleri sorulan Rubio, "Bunu koşulsuz yapmaya hazır olup olmadıklarını bilmek istiyoruz. Onlarla bugün temas kuracağız. Rusları, ateşkesi sağlamaya ve düşmanlıkları sona erdirmeye çağırıyoruz." dedi.
Rubio, savaşmanın çözüm olmadığını, diplomatik yolların denenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın tüm savaş alanı faaliyetlerini durdurmaya ve savaşın kalıcı sonlanması için müzakere sürecini başlatmaya hazır olduğunu" Rus muhataplarına ileteceğini ifade etti.
Rusya'nın düşmanlıkları durdurmayı reddetme olasılığına ilişkin soruya Rubio, "Cevapları hayır olursa, bu çok talihsiz olur ve niyetlerini açıkça ortaya koyar." yanıtını verdi.
Rubio, Ukrayna ile ABD arasındaki potansiyel kritik mineraller anlaşmasını bir güvenlik garantisi olarak nitelendirmediğini söyledi.
G7 ZİRVESİNDE KANADA'NIN İLHAKI KONUSU KONUŞULMAYACAK
Dışişleri Bakanı Rubio, Kanada'da başlayacak G7 zirvesinde Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması konusunun gündeme gelmeyeceğini belirtti.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'nın ilhakı konusundaki cümlelerinin, "ekonomik açıdan" değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Zirvenin konusunun, ABD'nin "Kanada'yı nasıl ele geçireceğiyle ilgili" olmayacağını belirten Rubio, "Üzerinde çalıştığımız birçok başka konu var." diye konuştu.
Rubio, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanması ve daimi oturma izninin iptal edilmesi konusunun "ifade özgürlüğüne girmediğini", bunun "ABD'de bulunma hakkı olmayan insanlarla ilgili" olduğunu iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile ateşkes anlaşması konusunda bir mutabakata varmalarının ardından Moskova ile görüşeceklerini kaydederek, "Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." dedi.
ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.
Trump, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarıyla geçtiğini vurguladı.
"Dün (Cidde'de) büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." diye konuşan Trump, bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova'ya gittiğini belirtti.
Trump, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde dün basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirmişti.
Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt vermişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ateşkesle ilgili bu hafta görüşeceğini de ifade eden Trump, "Tango yapmak için iki kişi gerekir." dedi.
AB, ABD'DEN FAYDALANMAK İÇİN KURULMUŞ
Öte yandan Trump, Oval Ofis'teki açıklamalarında, Avrupa Birliği'nin ABD'ye uzun yıllar "kötü davrandığı" yönündeki iddialarını tekrarladı.
AB'den ABD'ye uygulanan "haksız ticari muamelenin" kendi başkanlığı döneminde sona ereceğini kaydeden Trump, AB'nin kendilerine uyguladığı gümrük tarifelerinin aynısını onlara uygulayacaklarını belirtti.
"AB, ABD'den faydalanmak için kurulmuştur." iddiasını dile getiren Trump, bir kez daha Avrupa ülkelerinin gümrük vergileri konusunda ABD'ye haksızlık yaptığını savundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Cidde'de yapılan ABD-Ukrayna görüşmelerinde tarafların mutabakat sağladığı 30 günlük ateşkes teklifine verilecek tepki konusunda acele edilmemesi gerektiğini söyledi.
Peskov, gazetecilerle toplantısı sırasında ateşkes teklifinin sorulması üzerine "Siz biraz önden ilerliyorsunuz. Biz bunu yapmak istemiyoruz. Dün basınla konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, Cidde'deki görüşmelerin özü hakkında bize detaylı bilgi vereceklerini belirttiler. Önce bu bilgiyi almalıyız" dedi.
Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceği yönündeki açıklamasının ardından, 11 Mart'ta önümüzdeki günlerde ABD ile görüşmelerde bulunabileceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, resmi haber ajanslarına yaptığı açıklamada , "Önümüzdeki birkaç gün içinde ABD temsilcileriyle temas kurmayı dışlamıyoruz" dedi .
Kiev'in Washington'ın karşılıklı mutabakatla uzatılabilecek 30 günlük geçici ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtmesinin ardından Trump, Rusya ile etkileşime geçmenin gerekliliğini vurgulayarak, Putin'in de aynı fikirde olmasını ve müzakerelerin ilerleyebilmesini umduğunu söyledi ve "Daha önce de söylediğim gibi tango için iki kişi gerekir, bu yüzden umarım o (Putin) da aynı fikirde olur ve gerçekten de bunun %75'lik bir kısmı olacağını düşünüyorum, gerisi belgelendirmek. Yarın Rusya ile büyük bir toplantı yapacağız." dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'da savaşı sona erdirmek için Rusya ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın güçlü güvenlik garantileriyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Kallas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) AB-BM işbirliğine ilişkin yıllık oturumu için bulunduğu New York'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Barış müzakerelerinin başlaması için girişimlerin yoğunlaştığı son günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret eden Kallas, "Ölümlerin durması gerektiği konusunda ABD Başkanı (Donald) Trump'a katılıyorum. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bu savaşı anında bitirebilir. Tek yapması gereken Ukrayna'yı bombalamayı durdurmak." diye konuştu.
Kallas, bu saldırıların Rusya'nın "barış istemediğini gösterdiğini" belirterek, "Putin ile yapılacak herhangi bir anlaşma güçlü güvenlik garantileriyle desteklenmelidir. Rusya'nın anlaşmaları bozma konusundaki sicili güvene yer bırakmıyor." dedi.
"AB BARIŞ PROJESİ"
Trump'ın "AB'nin ABD'yi mahvetmek için kurulduğu" yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya da yanıt veren Kallas, AB'nin "barış projesi" olduğunu söyledi.
Kallas, küresel jeopolitik dengelerin değiştiği bir dönemde üçüncü ülkelerin AB ile yakınlaştığını dile getirerek, "Çünkü biz güvenilir, öngörülebilir ortağız." diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın sivil binalara yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, "Kiev yönetimi, Nazi özünden vazgeçmeyecek." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.
Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) bu gece saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini kaydetti.
Peskov, "Askerlerimiz, (Ukrayna'da) askeri unsurları vurmaya devam ediyor. Kiev yönetimi ise sivil binalara saldırılar düzenliyor. Kiev yönetimi, Nazi özünden vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.
Bugün ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde müzakerelerin yapılacağını hatırlatan Peskov, ABD'nin söz konusu müzakereler hakkında Rusya'yı bir şekilde bilgilendireceğini söyledi.
Peskov, ABD’nin NATO'da ayrılması ihtimaline ilişkin ise "Bu bizim işimiz değil. NATO'nun kendi tüzüğü var." şeklinde konuştu.
Zelenskiy ve Trump’ın temsilcileri Suudi Arabistan’da barış görüşmeleri yaparken Ukrayna Rusya’yı vurdu.
Ukrayna’nın şimdiye kadarki en büyük saldırısı olarak da nitelendirilen saldırıdan Moskova’nın yanı sıra Kaluga, Lipetsk, Nijni Novgorod, Oryol ve Ryazan da etkilendi. Rus yetkililer, "kitlesel" saldırıda en az üç kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
Ukrayna, ABD ile değerli mineral anlaşmasının imzalanması için görüşmelerin Suudi Arabistan'da başladığını duyurdu.
Ukrayna heyetinin görüşmelere katılmak üzere geldiğine dair bir video paylaşıldı.