Trump’tan eğitime güreş ayarı: WWE’nin kurucusunu bakan yapacak!

Trump' Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağı açıklamıştı ( Fotoğraf: AA)

EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN KAPATILMASI TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Eğitim Bakanlığı, Demokrat Başkan Jimmy Carter döneminde, 1979'da kuruldu ve 1980'de Kongre'nin onayıyla faaliyete geçti. Bakanlık, her bireyin eşit eğitim fırsatına erişimini sağlamak, eyaletlerin eğitim çalışmalarını desteklemek ve eğitim kalitesini artırmak için araştırmalara fon sağlamakla görevlendirilmişti. Ancak, kuruluşundan bu yana özellikle Cumhuriyetçi siyasetçilerin eleştirilerine maruz kaldı.

Donald Trump, başkanlık döneminde defalarca Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluklarını eyaletlere devredeceğini söyledi. Ancak ABD'de eğitim zaten büyük ölçüde eyalet ve yerel yönetimlerin kontrolünde. Finansmanın yüzde 90'ı bu yönetimler tarafından sağlanırken, müfredat ve kurallar da onların yetkisinde. Zorunlu bir ulusal okul müfredatı bulunmuyor.