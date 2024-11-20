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Trump'tan eğitime güreş ayarı: WWE'nin kurucusunu bakan yapacak!

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, kabinesine alacağı isimleri açıklamaya devam ederken, kapatmayı planladığı Eğitim Bakanlığı için sürpriz bir aday gösterdi. Trump, eğitim alanında hiçbir deneyimi bulunmayan ve ABD’nin popüler dövüş organizasyonlarından Amerikan Güreşi’nin kurucusu olan Linda McMahon’ı bu göreve aday olarak belirledi.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 18:09 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 18:09
Trump’tan eğitime güreş ayarı: WWE’nin kurucusunu bakan yapacak!

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7 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılarak ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald trump Atakımında görec alacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Trump kabinesinde dikkat çeken isimlere yer verirken daha önce kapatılması gerektiğini düşündüğü Eğitim Bakanlığı için Amerikan Güreşi'nin kurucusu olan Linda McMahon'ı aday gösterdi.

Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Son dört yıldır "America First Policy Institute" (Önce Amerika Politika Enstitüsü) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Linda, ebeveyn haklarının ateşli bir savunucusu oldu ve hem AFPI hem de America First Works (AFW) bünyesinde 12 eyalette evrensel okul seçimini sağlamak için çok çalıştı ve çocuklara gelirden bağımsız olarak mükemmel bir eğitim alma fırsatı verdi" dedi.

McMahon, Trump’ın ilk başkanlık döneminde SBA başkanlığını yaptı ( Fotoğraf: AA)McMahon, Trump’ın ilk başkanlık döneminde SBA başkanlığını yaptı ( Fotoğraf: AA)

TRUMP'IN SIKI TAKİPÇİSİ

McMahon, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Küçük İşletmeler İdaresi'nin (SBA) başkanlığını yapmış, ardından 2019'da Trump yanlısı "America First Action" adlı gruba liderlik etmek için bu görevden ayrılmıştı. Ayrıca, 2015'te Trump'ın ilk başkanlık kampanyasında büyük bağışçılarından biri olarak ön plana çıkmıştı.

2024 seçim sürecinde de Trump'ın kampanya ekibinde yer alan McMahon, eğitim alanında herhangi bir profesyonel deneyime sahip değil. Ancak Trump'ın, Eğitim Bakanlığını kapatma planları kapsamında bu göreve McMahon'ı aday göstermesi dikkat çekti. Trump'ın, Kongre onayı olmadan Eğitim Bakanlığını kapatma yetkisi bulunmuyor.

Linda Marie McMahon eski WWE CEO'su (Takvim.com.tr)Linda Marie McMahon eski WWE CEO'su (Takvim.com.tr)

LİNDA MARİE MCMAHON KİMDİR?

Linda Marie McMahon, 4 Ekim 1948 doğumlu Amerikalı iş insanı, eski WWE CEO'su ve eski ABD Senatosu adayı olarak tanınıyor. 2017-2019 yılları arasında ABD Küçük İşletmeler İdaresi'nin 25. yöneticisi olarak görev yapan McMahon, aynı zamanda WWE'nin (World Wrestling Entertainment) gelişiminde kritik bir rol oynadı.

1966 yılında WWE'nin sahibi Vince McMahon ile evlenen Linda McMahon, eşiyle birlikte şirketi yöneterek, WWE'yi bir eğlence devi haline getirdi.

Trump' Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağı açıklamıştı ( Fotoğraf: AA)Trump' Eğitim Bakanlığı'nı kapatacağı açıklamıştı ( Fotoğraf: AA)

EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN KAPATILMASI TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

ABD Eğitim Bakanlığı, Demokrat Başkan Jimmy Carter döneminde, 1979'da kuruldu ve 1980'de Kongre'nin onayıyla faaliyete geçti. Bakanlık, her bireyin eşit eğitim fırsatına erişimini sağlamak, eyaletlerin eğitim çalışmalarını desteklemek ve eğitim kalitesini artırmak için araştırmalara fon sağlamakla görevlendirilmişti. Ancak, kuruluşundan bu yana özellikle Cumhuriyetçi siyasetçilerin eleştirilerine maruz kaldı.

Donald Trump, başkanlık döneminde defalarca Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluklarını eyaletlere devredeceğini söyledi. Ancak ABD'de eğitim zaten büyük ölçüde eyalet ve yerel yönetimlerin kontrolünde. Finansmanın yüzde 90'ı bu yönetimler tarafından sağlanırken, müfredat ve kurallar da onların yetkisinde. Zorunlu bir ulusal okul müfredatı bulunmuyor.

Bakanlığın kapatılması için 100 üyeli Senato'da 60 oyluk bir çoğunluk sağlanması şart (Fotoğraf: AA) Bakanlığın kapatılması için 100 üyeli Senato'da 60 oyluk bir çoğunluk sağlanması şart (Fotoğraf: AA)

TRUMP TEK BAŞINA KARAR ALABİLİR Mİ?

Trump, Eğitim Bakanlığı'nı kapatma vaadini tek başına gerçekleştiremez. Bu kararın uygulanabilmesi için Kongre'nin onayı gerekiyor ve 100 üyeli Senato'da 60 oyluk bir çoğunluk sağlanması şart. Washington Post'a göre, Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçilerin de bu planı desteklememesi muhtemel.

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