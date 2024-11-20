Trump’tan eğitime güreş ayarı: WWE’nin kurucusunu bakan yapacak!

7 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılarak ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald trump Atakımında görec alacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Ocak ayında başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Trump kabinesinde dikkat çeken isimlere yer verirken daha önce kapatılması gerektiğini düşündüğü Eğitim Bakanlığı için Amerikan Güreşi'nin kurucusu olan Linda McMahon'ı aday gösterdi.
Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Son dört yıldır "America First Policy Institute" (Önce Amerika Politika Enstitüsü) Yönetim Kurulu Başkanı olarak Linda, ebeveyn haklarının ateşli bir savunucusu oldu ve hem AFPI hem de America First Works (AFW) bünyesinde 12 eyalette evrensel okul seçimini sağlamak için çok çalıştı ve çocuklara gelirden bağımsız olarak mükemmel bir eğitim alma fırsatı verdi" dedi.