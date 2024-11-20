İsrail Suriye’nin Palmira Kentine hava saldırısı gerçekleştirdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, Suriye'nin Palmira kentine hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre saldırıda 36 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Suriye devlet medyasına göre, katil İsrail'in gerçekleştirdiği saldırının ardından enkaz altında kalanların cenazeleri sabah saatlerinde çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti (Fotoğraf: AA)

İSLAMİ CİHAD'IN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İslami Cihad, İsrail'in 14 Kasım'da Şam'a yönelik hava saldırısında iki üst düzey yöneticisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 1945 doğumlu Abdulaziz Said el-Minavi ve 1972 doğumlu Rasmi Yusuf Ebu İsa'nın İslami Cihad mensubu bir grupla birlikte öldürüldüğü belirtildi. Cenazelerin enkaz altından çıkarılmasının ardından, arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

Katil İsrail İslami Cihad'ın Şam'daki komuta merkezini vurdu (Fotoğraf: AA)

İSRAİL SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Suriye haber ajansı SANA'nın 14 Kasım'da yayımladığı habere göre, İsrail iki binaya hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre birkaç sivilin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlenerek, İslami Cihad Hareketi'nin Şam'daki "komuta merkezi ve bazı altyapı tesislerinin" hedef alındığını savundu.