Trump’tan DEAŞ’ın üst düzey üyesini öldürdük mesajı: Bıden yapamadı ama ben yaptım

Trump, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu DEAŞ üyesinin mağarada saklandığını ve ABD ile müttefiklerine yönelik tehditler savurduğunu belirtti. Operasyonun kendi talimatıyla sabah saatlerinde gerçekleştirildiğini aktaran Trump, nokta atışı hava saldırısında üst düzey örgüt üyesi ile birlikte başka teröristlerin de öldürüldüğünü ifade etti.

Trump, Somali'de DEAŞ'ın üst düzey örgüt üyesini öldürdüklerini açıkladı (Fotoğraf: X ekran görüntüsü)

BIDEN YAPAMADI AMA BEN YAPTIM

Saldırıda sivillere hiçbir zarar verilmediğini vurgulayan Trump, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırı planlayıcısını takip ediyor. Ancak (eski ABD Başkanı Joe) Biden ve ahbapları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi. Ama ben yaptım." dedi.

Trump, bu operasyonun DEAŞ ve Amerikalıları tehdit eden herkes için net bir mesaj taşıdığını belirterek, "Sizi buluruz ve sizi öldürürüz." dedi.