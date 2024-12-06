PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump'tan cinsel taciz iddialarının odağındaki Pete Hegseth'e destek mesajı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Pete Hegseth’e yönelik suçlamalara rağmen desteğini sürdürdüğünü açıkladı. Hegseth, cinsel saldırı iddiaları ve Müslüman karşıtı ifadeleri nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olmuştu. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hegseh’in “yüksek enerjili bir Savunma Bakanı” olacağını belirterek adaylıktan çekileceği yönündeki spekülasyonları reddetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 23:25 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 23:25
Trump’tan cinsel taciz iddialarının odağındaki Pete Hegseth’e destek mesajı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı platform üzerinden yaptığı açıklamada, Pete Hegseth'e desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Trump, adaylıktan çekileceği yönündeki iddiaların odağında olan Hegseth hakkında, "Pete Hegseth çok iyi gidiyor, kendisine olan destek güçlü ve derin, yalan haberlerin sizi inandırmaya çalıştığından daha fazla. Harika ve yüksek enerjili bir Savunma Bakanı olacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, Hegseth'in yerine Florida Valisi Ron DeSantis'in aday gösterileceği iddialarını yalanlarken, ABD medyasına konuşan analistler, bu konuda Trump'ın kararını değiştirebileceği ihtimaline dikkat çekti.

Pete Hegseth (Fotoğraf: AFP)Pete Hegseth (Fotoğraf: AFP)

MÜSLÜMANLARA KİN KUSTU

Trump'ın Savunma Bakanı adayı olarak gösterilen Pete, hakkındaki cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlara yönelik skandalt ifadeleri nedeniyle kamuoyunda eleştirilerin odağı haline geldi.

Cinsel saldırı iddiaları ilk olarak Kasım ayında gündeme geldi. Hegseth, suçlamaları reddederek olayın rızaya dayalı gerçekleştiğini öne sürdü. Mahkeme kayıtlarına göre, bu suçlamalar 2017 yılında, Hegseth'in ikinci eşinden boşanma sürecinde ortaya atıldı. Boşanmanın gerekçesi ise, Fox News yapımcısı olan mevcut eşinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkması olarak belirtildi. Hegseth'in ilk evliliği de 2009'da sadakatsizlik nedeniyle sona ermişti.

Ayrıca Hegseth'in, 2015 yılında bir gaziler etkinliğinde sarhoşken Müslümanlara yönelik nefret dolu ifadeler kullandığı iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Hegseth'in bu sözleri kamuoyunda büyük tepki topladı.

Trump’ın kabinesinde alkolik bakan krizi! Savunma Bakanı Pete Hegseth’in geçmişi ortalığı karıştırdıTrump’ın kabinesinde alkolik bakan krizi! Savunma Bakanı Pete Hegseth’in geçmişi ortalığı karıştırdı
Trump'ın kabinesinde alkolik bakan krizi! Savunma Bakanı Pete Hegseth'in geçmişi ortalığı karıştırdı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Şam’da patlama! Muhalifler adım adım ilerliyor: Esad Suriye’den kaçtı iddiası
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
ABD Federal Mahkemesi’nden TikTok’un yasaklanmasına yeşil ışık
Yenidoğan çetesine 2. dalga operasyon: Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı! Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı
Fırtına eriyor! Trabzonspor Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı
441 akademisyenden Herzog’a Gazze tokadı: Fahri doktora verilmesine karşı çıktılar
UEFA’dan ikiyüzlü hareket! Merih için 2 günde karar verenler suspus
Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi
HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!
Suriye’ye dönen Muhammed’in Halep’te seçim çağrısı: Türkiye’den başka kimse yönetemez
Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri oldu!
Cengiz Ünder İtalya’ya dönüyor! Yeni takımı şaşırttı
MİT PKK’nın Suriye’deki sözde sorumlularından Serhat Özmen’i yakaladı
Ücretli randevu yalanı patladı işin aslını TAKVİM araştırdı: İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde katkı payı yarı yarıya düşüyor
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi
SON DAKİKA