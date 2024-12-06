Trump’tan cinsel taciz iddialarının odağındaki Pete Hegseth’e destek mesajı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı platform üzerinden yaptığı açıklamada, Pete Hegseth'e desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Trump, adaylıktan çekileceği yönündeki iddiaların odağında olan Hegseth hakkında, "Pete Hegseth çok iyi gidiyor, kendisine olan destek güçlü ve derin, yalan haberlerin sizi inandırmaya çalıştığından daha fazla. Harika ve yüksek enerjili bir Savunma Bakanı olacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklaması, Hegseth'in yerine Florida Valisi Ron DeSantis'in aday gösterileceği iddialarını yalanlarken, ABD medyasına konuşan analistler, bu konuda Trump'ın kararını değiştirebileceği ihtimaline dikkat çekti.

Pete Hegseth (Fotoğraf: AFP)

MÜSLÜMANLARA KİN KUSTU

Trump'ın Savunma Bakanı adayı olarak gösterilen Pete, hakkındaki cinsel saldırı iddiaları ve Müslümanlara yönelik skandalt ifadeleri nedeniyle kamuoyunda eleştirilerin odağı haline geldi.

Cinsel saldırı iddiaları ilk olarak Kasım ayında gündeme geldi. Hegseth, suçlamaları reddederek olayın rızaya dayalı gerçekleştiğini öne sürdü. Mahkeme kayıtlarına göre, bu suçlamalar 2017 yılında, Hegseth'in ikinci eşinden boşanma sürecinde ortaya atıldı. Boşanmanın gerekçesi ise, Fox News yapımcısı olan mevcut eşinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkması olarak belirtildi. Hegseth'in ilk evliliği de 2009'da sadakatsizlik nedeniyle sona ermişti.

Ayrıca Hegseth'in, 2015 yılında bir gaziler etkinliğinde sarhoşken Müslümanlara yönelik nefret dolu ifadeler kullandığı iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Hegseth'in bu sözleri kamuoyunda büyük tepki topladı.