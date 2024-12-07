İran Devlet Televizyonu Halep’teki silahlı muhalif gruplara yönelik dil değişikliğine gitti

İran Devlet Televizyonu, yayınlarında Suriye'deki rejim muhalifi gruplarla ilgili dil değişikliğine gitti. Daha önce "teröristler", "terörist gruplar" ve "tekfirci teröristler" gibi ifadeler kullanan televizyon, bu terimleri yerel saatle 14.00 bülteninde "silahlı gruplar" olarak değiştirdi. Bültenin sunucusu ve saha muhabiri, daha önce "tekfirci" olarak adlandırdıkları grupları bu kez "silahlı gruplar" olarak tanımladı. Bu değişiklik, sosyal medyada dikkat çekti ve farklı yorumlara neden oldu.

Devlet televizyonunun haber kanalı, 18.00 bülteninde de alt yazılarında aynı adlandırmayı sürdürdü ve "Silahlı muhalif gruplar, bu ana kadar Halep'te hiçbir Şii vatandaşı hedef almadı." şeklinde altyazı geçti.

Devlet televizyonunun dil değişikliğine gitmesi, sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar, bu değişikliği eleştirip tepki gösterirken kimi kullanıcılar da İran'ın Suriye'deki değişime ayak uydurmaya çalıştığını ileri sürdü.

MUHALİFLER HIZ KESMEDEN İLERLİYOR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. 30 Kasım'da, rejim karşıtı gruplar Halep merkezinin büyük kısmını ele geçirerek rejim güçlerinden aldı ve aynı gün boyunca tüm İdlib bölgesinde hakimiyet kurdu. Şiddetli çatışmaların ardından, 5 Aralık'ta Hama kent merkezi de rejim güçlerinden alındı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a stratejik olarak yakın Humus ilindeki bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek ilerlemeye başladı. Ayrıca, 1 Aralık'ta Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, Halep kırsalında PKK/YPG'ye karşı mücadele sürdürülmüş ve Tel Rıfat ilçe merkezi terörden temizlenmişti.