Ahmed Şara ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi: Masada yaptırımlar var

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan resmi açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi ve güvenlikle ilgili son gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ VE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TALEBİ

Bölgedeki güvenlik durumu ve bölgesel gerilimlerin yol açtığı zorlukların da masaya yatırıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin yeniden inşa ve toparlanma aşamasında uluslararası desteğin devam etmesinin önemini vurguladı.

Şara, ülkede kalan yaptırımların kaldırılmasının, Suriye ekonomisinin yeniden canlanması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, yaptırımların kalkmasının yatırımları teşvik edeceğini, çeşitli hayati öneme sahip sektörlerde ekonomi ve kalkınma projelerinin gerçekleştirilmesi için uygun ortam hazırlayacağını kaydetti.

"DİPLOMASİ VE DİYALOG BÖLGESEL GÜVENLİĞİN TEMELİDİR"

Görüşmede diplomatik yolların önemine dikkat çeken Şara, diplomatik yol ve diyaloğun önceliklendirilmesinin, bölgesel güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ve bölgeyi daha fazla tırmanıştan koruyacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, istikrarın korunması ile Suriye'de toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti.