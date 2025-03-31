Trump’tan adaylık bombası! Rakibini de kendi belirledi: Obama’yı çok istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump , üçüncü dönem için adaylığına bir şekilde izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama 'yı rakip olarak görmeyi "çok istediğini" söyledi.

Trump ve Obama (AA)

Bir sebepten dolayı üçüncü bir dönem için adaylığına izin verilmesi durumunda karşısına, Demokratların Barack Obama'yı rakip olarak çıkarmasını tercih edeceğini belirten Trump, "Bunu çok isterdim. Bu iyi olurdu. Bunu isterdim Ve şimdi insanlar benden aday olmamı istiyor." dedi.

Trump, üçüncü defa aday olma konusunda "hiç araştırma yapmadığını" dile getirerek, "Bunu yapabilecek bir yol olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

Sosyal medya platformu TikTok'un bir ABD şirketine satılması ya da kapatılması konusunda verilen sürenin yaklaştığı hatırlatılan Trump, bu süreyi "isterse uzatabileceğini" ifade etti.