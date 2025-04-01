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İsrail Beyrut'u hedef aldı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn saldırıyı kınadı

İsrail, yine Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı. Katliam ordusunun kentin güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:45 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 09:45
İsrail Beyrut’u hedef aldı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn saldırıyı kınadı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyinde bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. (AA)İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. (AA)

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarıyla başkent Beyrut'un güneyini bombaladıklarını belirtti.

Söz konusu saldırıyla Hizbullah'tan bir unsurun hedef alındığını savunan Andrae, hedef alınan Hizbullah unsurunun son zamanlarda İsrail'e karşı eylem amacıyla Hamas mensuplarına yardım ettiğini öne sürdü.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. (AA)İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. (AA)

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

LÜBNAN SALDIRIYI KINADI
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıyı kınadı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. (AA)İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. (AA)

Cumhurbaşkanı Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine ikinci kez saldırı düzenlediğini belirtti.

SURİYE İLE İMZALANAN ANLAŞMA SONRASI GELDİ
İsrail'in bu saldırılarının "Lübnan'a karşı tehlikeli niyetlerinin göstergesi olduğuna" dikkati çeken Avn, "Bu saldırılar özellikle de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye ile Lübnan arasındaki sınırda kontrolün sağlanması yönünde imzalanan anlaşmadan sonra geldi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırıların ayrıca kendisinin Fransa'ya yaptığı ziyaretten sonra yapıldığına işaret eden Avn, İsrail'in saldırılarına devam etmesinin kendilerini, Lübnan'ın dostları ülkelerin çabalarıyla uluslararası destekler toplamaya sevk ettiğinin altını çizdi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. (AA)İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir binayı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. (AA)

Egemenliklerini koruma ve dışarıdan bu egemenliğin ihlaline izin vermeme yönünde çabalayacaklarına işaret eden Avn, ülke içinden de İsrail'in saldırılarına bahane sağlayanlara izin vermeyeceklerini kaydetti.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

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