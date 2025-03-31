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ABD Başkanı Donald Trump "Husiler yok edildi" dedi İran'dan nükleer silah açıklaması geldi: "Saldırı olursa üretmek zorunda kalırız"

ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Trump, İran’ı ağır bombardımanla tehdit ederken, İran’dan nükleer silah açıklaması geldi. ABD’nin Husilere yönelik saldırıları sürerken, İran nükleer silah üretme kapasitesine sahip olduğunu ancak Hamaney’in fetvası doğrultusunda bunu tercih etmediğini vurguladı. İran, ABD’nin baskıya devam etmesi halinde farklı kararlar alabileceklerini, "Bu da sizin çıkarına olmaz. O yüzden tutumunuzu değiştirin." ifadeleriyle açıkladı.

Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 01:05 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 01:05
ABD Başkanı Donald Trump Husiler yok edildi dedi İran’dan nükleer silah açıklaması geldi: Saldırı olursa üretmek zorunda kalırız

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ABD ve İran arasında gerilim artmaya devam ediyor. Trump, dün ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu. İran lideri Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)

"HER GECE DAHA SERT ŞEKİLDE VURUYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump. (AA-Arşiv)

"ABD GEMİLERİNE ATEŞ ETMEYİ BIRAKIN, BİZ DE SİZE ATEŞ ETMEYİ BIRAKALIM"
Husilerin deniz taşımacılığını ve bölgeyi tehdit eden kabiliyetlerini hızla imha ettiklerini belirten Trump, "Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney. (AA-Arşiv)İran lideri Ayetullah Ali Hamaney. (AA-Arşiv)

"BOMBALAMA YOLUNA GİRERSENİZ..."

Bu açıklamalar sonrası İran'dan da nükleer silah açıklaması geldi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonunda katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin ülkesine yönelik tehditlerine değinen Laricani, İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine sahip olduğunu ancak Hamaney'in kitle imha silahlarıyla ilgili fetvası doğrultusunda nükleer silah üretmeye yönelmediklerini anlattı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın kısa süre önce yaptığı ve İran'ın nükleer silah üretmediğine dair istihbaratların geçerli olduğunu belirttiği konuşmasına işaret eden Laricani, "Hem fetvamızın olduğunu hem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimleri altında faaliyet yürüttüğümüzü hem de silaha yönelmediğimizi söylüyoruz ancak bir hata yaparsanız İran'ı bu yöne mecbur edeceksiniz." dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney. (AA-Arşiv)İran lideri Ayetullah Ali Hamaney. (AA-Arşiv)

ABD'ye hitap eden Laricani, "İran bunu yapmak istemiyor ancak siz baskı yaparsanız halk ülkenin güvenliği için bunu (nükleer silah) yapmamız için baskı oluşturacaktır. Söylediğimiz gibi Ajans, sonsuza kadar bu denetimlerini sürdürebilir bununla ilgili sorunumuz yok fakat kendiniz veya İsrail tarafından bombalama yoluna giderseniz İran'ı başka türlü kararlar almaya mecbur etmiş olursunuz. Bu da sizin çıkarına olmaz. O yüzden tutumunuzu değiştirin." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN İRAN'A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurmuştu.

Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran da 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını söylemişti. Erakçi, müzakereleri Trump'ın talep ettiğinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtmişti.

Hamaney, 2000'li yılların başında fetva çıkararak kitle imha silahlarının üretilmesini veya kullanılmasını yasaklamıştı.

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