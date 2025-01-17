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Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası'nda taşındı

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki Başkanlık yemin töreninin aşırı soğuk hava beklentisi nedeniyle Kongre binası içinde gerçekleşeceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 22:43 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 23:24
Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası’nda taşındı

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    20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, Truth Social adlı sosyal media platformundan yemin törenine ilişkin açıklama yaptı.

    "Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim" ifadelerini kullanan Trump, yemin töreninin yapılacağı gün Washington DC'de rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığının ciddi derecede düşeceğine yönelik hava tahmini raporlarına dikkati çekti.

    Donald Trump (Fotoğraf: AA)Donald Trump (Fotoğraf: AA)

    YEMİN TÖRENİ KONGRE BİNASI'NDA OLACAK

    Trump, "Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var." ifadelerini kullandı.

    Trump, soğuk hava koşulları nedeniyle yemin törenindeki dua ve açılış konuşmalarının ABD Kongre binasının Rotunda bölümünde gerçekleştirileceğini açıkladı. Bunun herkes için, özellikle de geniş TV izleyicileri açısından harika bir deneyim olacağını ifade etti.

    Trump, 20 Ocak'ta gündüz gerçekleşecek yemin töreni dışında diğer etkinliklerin planlandığı gibi devam edeceğini belirtti. Katılımcılara uyarıda bulunan Trump, "Her durumda, törene katılmayı düşünenler sıkı giyinsin," dedi.

    20 Ocak'ta öğle saatlerinde gerçekleşecek yemin töreninden bir gün önce, saat 15.00'te Capital One Arena'da Zafer Mitingi düzenlenecek. Yemin töreninin yapılacağı gün akşam ise üç ayrı açılış balosu planlanıyor.

    Ronald Reagan ve Margaret Thatcher (Fotoğraf: AA)Ronald Reagan ve Margaret Thatcher (Fotoğraf: AA)

    ABD'de en son 1985 yılında, aşırı soğuk hava nedeniyle eski Başkan Ronald Reagan'ın yemin töreni Kongre binasının Rotunda bölümünde gerçekleştirilmişti.

    ABD’nin 9. Başkanı William Henry HarrisonABD’nin 9. Başkanı William Henry Harrison

    BAŞKANLIK YEMİNİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

    Soğuk hava nedeniyle Trump'ın yemin töreni kapalı salona alınırken ABD tarihinde soğuk havanın etkisiyle trajediye dönüşen bir yemin töreni akıllara geldi. ABD'nin 9. Başkanı William Henry Harrison, 4 Mart 1841'deki yemin törenine şapkasız ve paltosuz katılarak uzun bir konuşma yaptı. Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle zatürreye yakalanan Harrison, göreve başladıktan Sadece 31 gün sonra, 4 Nisan 1841'de yaşamını yitirdi Harrison, ABD tarihinin görev süresi en kısa olan başkanı olarak kayıtlara geçti.

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