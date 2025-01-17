Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası’nda taşındı

"Daha başkanlığa başlamadan yemin törenini düşünerek, ülkemizin insanlarını korumak benim görevim" ifadelerini kullanan Trump, yemin töreninin yapılacağı gün Washington DC 'de rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklığının ciddi derecede düşeceğine yönelik hava tahmini raporlarına dikkati çekti.

Donald Trump (Fotoğraf: AA)

YEMİN TÖRENİ KONGRE BİNASI'NDA OLACAK

Trump, "Ülkeyi kasıp kavuran bir Arktik soğuk hava patlaması var. İnsanların herhangi bir şekilde incinmesini veya yaralanmasını istemiyorum. 20 Ocak'ta saatlerce dışarıda olacak on binlerce kolluk kuvveti, ilk müdahale ekibi, polis köpekleri ve hatta atlar ve yüz binlerce destekçi için tehlikeli koşullar var." ifadelerini kullandı.

Trump, soğuk hava koşulları nedeniyle yemin törenindeki dua ve açılış konuşmalarının ABD Kongre binasının Rotunda bölümünde gerçekleştirileceğini açıkladı. Bunun herkes için, özellikle de geniş TV izleyicileri açısından harika bir deneyim olacağını ifade etti.

Trump, 20 Ocak'ta gündüz gerçekleşecek yemin töreni dışında diğer etkinliklerin planlandığı gibi devam edeceğini belirtti. Katılımcılara uyarıda bulunan Trump, "Her durumda, törene katılmayı düşünenler sıkı giyinsin," dedi.

20 Ocak'ta öğle saatlerinde gerçekleşecek yemin töreninden bir gün önce, saat 15.00'te Capital One Arena'da Zafer Mitingi düzenlenecek. Yemin töreninin yapılacağı gün akşam ise üç ayrı açılış balosu planlanıyor.