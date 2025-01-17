Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası (AA)

İsrail ile FKÖ arasında, 14 Mart 1979'da "martı" takası operasyonu gerçekleşti. Bu operasyonda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi – Genel Komutanlık, 1978'de Litani Harekatı'nda esir alınan İsrail askeri İbrahim Amram'ı, İsrail'in aralarında 12 kadın tutuklunun da bulunduğu 76 Filistinliyi serbest bırakması karşılığında serbest bıraktı.

TEK SEFERDE 4 BİN 765 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Fetih Hareketi ile İsrail arasında 23 Kasım 1983'te yapılan bir başka esir takası operasyonunda, Fetih'in esir aldığı 6 İsrail askerine karşılık, 65'i cezaevlerinden, 4 bin 700'ü de Ensar Gözaltı Merkezi'nden 4 bin 765 Filistinli serbest bırakıldı.

FHKC ile İsrail arasında 20 Mayıs 1985'te varılan esir takası anlaşması kapsamında da, 3 İsrail askerine karşılık bin 155 Filistinli ve Lübnanlı esir serbest kaldı.

İsrail, Filistinli direniş grupları tarafından 2006'da esir alınan asker Gilad Şalit'in 2 dakikalık görüntülü konuşmasına karşılık, Ekim 2009'da varılan anlaşma çerçevesinde, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 20 Filistinli kadın tutukluyu serbest bıraktı.