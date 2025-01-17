Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası

İsrail ve Hamas arasındaki esir takası (AA)
İsrail ile FKÖ arasında, 14 Mart 1979'da "martı" takası operasyonu gerçekleşti. Bu operasyonda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi – Genel Komutanlık, 1978'de Litani Harekatı'nda esir alınan İsrail askeri İbrahim Amram'ı, İsrail'in aralarında 12 kadın tutuklunun da bulunduğu 76 Filistinliyi serbest bırakması karşılığında serbest bıraktı.
TEK SEFERDE 4 BİN 765 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI
Fetih Hareketi ile İsrail arasında 23 Kasım 1983'te yapılan bir başka esir takası operasyonunda, Fetih'in esir aldığı 6 İsrail askerine karşılık, 65'i cezaevlerinden, 4 bin 700'ü de Ensar Gözaltı Merkezi'nden 4 bin 765 Filistinli serbest bırakıldı.
FHKC ile İsrail arasında 20 Mayıs 1985'te varılan esir takası anlaşması kapsamında da, 3 İsrail askerine karşılık bin 155 Filistinli ve Lübnanlı esir serbest kaldı.
İsrail, Filistinli direniş grupları tarafından 2006'da esir alınan asker Gilad Şalit'in 2 dakikalık görüntülü konuşmasına karşılık, Ekim 2009'da varılan anlaşma çerçevesinde, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 20 Filistinli kadın tutukluyu serbest bıraktı.
İsrail ve Hamas arasındaki esir takası (AA)
2011'DE 1027 FİLİSTİNLİ TUTUKLU SERBEST BIRAKILDI
Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, İsrail askeri Gilad Şalit karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Filistin tarafı söz konusu anlaşmaya "Özgürlerin Vefası", İsrail ise "Zamanın Kapanması" adını vermişti.
Son esir takası da Kasım 2023'te Hamas başta olmak üzere Filistin direniş grupları ile İsrail arasında yapıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının kısa bir süreliğine durması ve 240 Filistinli esirin serbest bırakması karşılığında 50 İsrailli esir serbest bırakıldı.
İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE YENİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI 19 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
İsrail'in ölüm yağdırdığı Gazze'deki yıkım (AA)
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.
İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.
İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 876 Filistinli öldü, 110 bin 642 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.