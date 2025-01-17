ABD Başkanı Joe Biden uyuşturucu satıcılarının cezalarını hafifletti

ABD'de 20 Ocak'ta görevini seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredecek olan Biden, yaptığı açıklamada, görevdeki son günlerini "ek ceza indirimi ve afları gözden geçirmeye devam etmek" için kullanacağını belirtti.

Hunter Biden (AA)

UYUŞTURUCU SATICILARINI AFFETTİ



Vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden'ı affettiği için tepkilerin hedefinde olan Biden, şiddet içermeyen uyuşturucu suçlarından hüküm giyen yaklaşık 2 bin 500 kişinin cezasını hafiflettiğini açıkladı.

Biden, gelecek günlerde af konusunda daha fazla adım atabileceğine işaret etti.

Hunter Biden'ın uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıkmıştı (Takvim.com.tr)

12 Aralık 2024'te Kovid-19 salgını sırasında cezaevinden tahliye edilen ve ev hapsine alınan yaklaşık 1500 kişinin cezasını hafifleten ve şiddet içermeyen suçlardan hüküm giymiş 39 ABD vatandaşını da affeden Biden, 23 Aralık 2024'te de idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37'sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirdiğini kaydetmişti.

ABD Başkanı Biden, 2 Aralık 2024'te oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmış, verdiği sözü tutmaya çabaladığını ancak Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde "siyasileştirdiğini" savunmuştu.