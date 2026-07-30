Trump’ın uçağında gizli mesai: Pentagon’dan İran’a 14 günlük bombardıman planı

Donald Trump

PENTAGON'DA İRAN ÇATLAĞI

Çarşamba gecesi, Cooper'ın komutasındaki birlik, İran'ın salı günü Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik füze saldırılarına "güçlü bir yanıt" olarak nitelendirdiği hava saldırıları başlattı. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı düzinelerce hedef vuruldu. Bunlar arasında komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı tesisleri de bulunuyordu. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda uzun süreli bir hava saldırısı olup olmayacağı henüz net değil.

Cooper'ın küçük çaplı misilleme hava saldırılarından ziyade savaşı keskin bir şekilde tırmandıracak bir hamle planladığı öne sürülüyor. Cooper'ın belirttiğine göre ABD askeri müdahalenin etkili olmasını istiyorsa İran'ın füze tehdidini önemli ölçüde azaltacak hava saldırılarını artırmalı ve çıkmazı kırmaya çalışmalı.

Daha temkinli olarak tanımlanan Caine, Beyaz Saray'ı askeri seçeneklerin "ikinci ve üçüncü dereceden sonuçları" konusunda sık sık uyarıyor. Caine, ABD'nin hava savunma füzelerinin azalan stokları konusunda endişelerini dile getirdi. Bu füzelerin, ABD üslerini ve müttefiklerini savunmak ve İran'ın füze saldırılarını püskürtmek için dünyanın başka yerlerinde de gerekli olduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre Caine, düşük stokların İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılmasını engellemeyeceğini ancak riski artıracağını düşünüyor.

ABD'nin Orta Doğu'daki kuvvetlerinin en üst düzey komutanı olarak Cooper'ın görevi, İran ile savaşı yürütmek ve bölgedeki Amerikan güvenlik çıkarlarını korumak olmuştur. Caine'in görevi ise ABD askeri kaynakları üzerinde hak iddia eden Çin, Kuzey Kore ve Rusya'dan gelen tehditler de dahil olmak üzere küresel resme bakmaktır.



OVAL OFİS'E KOLAY KOLAY GİREMİYOR

WSJ'ye göre Cooper uzun zamandır bürokratik bir dezavantajla mücadele ediyor: Caine'in Oval Ofis'e sahip olduğu kolay erişimden yoksun. Trump'a savaşla ilgili güncellemelerin büyük çoğunluğu Caine ve Hegseth tarafından iletildi. Cooper, savaş başladığından bu yana başkana yüz yüze yalnızca birkaç kez brifing verdi; Trump ve komutan telefonda da sadece nadiren görüştüler. Cooper'ın Trump ile son yüz yüze görüşmesi, geçen hafta Air Force One'daki oturumdu.

Cooper ayrıca 28 Şubat'ta ABD-İsrail koalisyonunun İran'a başlattığı saldırıların tamamlanması için altı hafta veya daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ona bundan daha kısa süre verilmişti. İran'a yönelik saldırılar altıncı ayında Trump'ın hedeflerine ulaşamadı.

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