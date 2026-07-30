Trump’ın uçağında gizli mesai: Pentagon’dan İran’a 14 günlük bombardıman planı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Air Force One uçağında üst düzey komutanlarıyla yaptığı gizli toplantıda, İran’a yönelik 10 ila 14 günlük yoğun bir hava saldırısı planı masaya geldi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Tahran’ın füze kapasitesini tamamen felç edecek sert bir harekatı savunurken Genelkurmay Başkanı General Dan Caine küresel mühimmat stoklarının azaldığı uyarısıyla Pentagon’daki derin strateji çatlağını gözler önüne serdi. İran’a yönelik misillemenin boyutunu belirleyecek kritik kararda tüm gözler Trump’ın vereceği son emirde.
ABD basını Washington'ın İran'a yönelik hava saldırısı planı yaptığını yazdı. Wall Street Journal (WSJ) tarafından yayımlanan habere göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper, İran'ın füze kapasitesini ciddi şekilde çökertmeyi amaçlayan 10 ila 14 günlük yoğun bir hava harekatı planı hazırladı.
AİR FORCE ONE'DA GİZLİ ZİRVE
Haberde aktarılan detaylara göre ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran savaşında hayatını kaybeden dört ABD askerinin naaşlarını karşıladıktan sonra Air Force One uçağında üst düzey askeri kurmaylarıyla plansız bir toplantı yaptı.
COOPER ÖZELLİKLE GELDİ
Toplantıda Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve savaşı Florida'daki CENTCOM karargahından yöneten Amiral Brad Cooper hazır bulundu. The Wall Street'in belirttiğine göre Cooper, Florida, Tampa'daki karargahından savaşı sessizce yönetiyordu ve bu tören için ayrı olarak gelmişti.
WSJ'ye göre Cooper Oval Ofis'te Trump'a düzenli olarak brifing veren ve Beyaz Saray'daki savaşla ilgili görüşmelerde çok daha fazla yer alan Caine ve Hegseth'in gölgesinde kaldı. Ancak konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin belirttiğine göre, İran'a karşı iki haftaya kadar sürebilecek sert bir hava saldırısı seçeneğini hazırlayan kişi Cooper'dır.
İKİ HAFTALIK SALDIRI PLANI
ABD gazetesi "Trump salı günü İran'ın sürpriz füze saldırısının ardından misilleme yapmaya hazırlanırken ne kadar ileri gideceğine karar verecek. ABD'nin hava savunma mühimmatının azaldığı uyarılarına rağmen, İran'ın füze kabiliyetini felç etmeyi amaçlayan 10 ila 14 günlük yoğun hava saldırıları seçeneğini onaylayabilir. Ya da diplomasi yoluyla çözüm arayışı içinde daha sınırlı bir askeri saldırıyı tercih edebilir." ifadelerini kullandı.
PENTAGON'DA İRAN ÇATLAĞI
Çarşamba gecesi, Cooper'ın komutasındaki birlik, İran'ın salı günü Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik füze saldırılarına "güçlü bir yanıt" olarak nitelendirdiği hava saldırıları başlattı. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı düzinelerce hedef vuruldu. Bunlar arasında komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı tesisleri de bulunuyordu. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda uzun süreli bir hava saldırısı olup olmayacağı henüz net değil.
Cooper'ın küçük çaplı misilleme hava saldırılarından ziyade savaşı keskin bir şekilde tırmandıracak bir hamle planladığı öne sürülüyor. Cooper'ın belirttiğine göre ABD askeri müdahalenin etkili olmasını istiyorsa İran'ın füze tehdidini önemli ölçüde azaltacak hava saldırılarını artırmalı ve çıkmazı kırmaya çalışmalı.
Daha temkinli olarak tanımlanan Caine, Beyaz Saray'ı askeri seçeneklerin "ikinci ve üçüncü dereceden sonuçları" konusunda sık sık uyarıyor. Caine, ABD'nin hava savunma füzelerinin azalan stokları konusunda endişelerini dile getirdi. Bu füzelerin, ABD üslerini ve müttefiklerini savunmak ve İran'ın füze saldırılarını püskürtmek için dünyanın başka yerlerinde de gerekli olduğu belirtiliyor. Kaynaklara göre Caine, düşük stokların İran'a karşı büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılmasını engellemeyeceğini ancak riski artıracağını düşünüyor.
ABD'nin Orta Doğu'daki kuvvetlerinin en üst düzey komutanı olarak Cooper'ın görevi, İran ile savaşı yürütmek ve bölgedeki Amerikan güvenlik çıkarlarını korumak olmuştur. Caine'in görevi ise ABD askeri kaynakları üzerinde hak iddia eden Çin, Kuzey Kore ve Rusya'dan gelen tehditler de dahil olmak üzere küresel resme bakmaktır.
OVAL OFİS'E KOLAY KOLAY GİREMİYOR
WSJ'ye göre Cooper uzun zamandır bürokratik bir dezavantajla mücadele ediyor: Caine'in Oval Ofis'e sahip olduğu kolay erişimden yoksun. Trump'a savaşla ilgili güncellemelerin büyük çoğunluğu Caine ve Hegseth tarafından iletildi. Cooper, savaş başladığından bu yana başkana yüz yüze yalnızca birkaç kez brifing verdi; Trump ve komutan telefonda da sadece nadiren görüştüler. Cooper'ın Trump ile son yüz yüze görüşmesi, geçen hafta Air Force One'daki oturumdu.
Cooper ayrıca 28 Şubat'ta ABD-İsrail koalisyonunun İran'a başlattığı saldırıların tamamlanması için altı hafta veya daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirtmiş, ona bundan daha kısa süre verilmişti. İran'a yönelik saldırılar altıncı ayında Trump'ın hedeflerine ulaşamadı.