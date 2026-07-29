İran'ın balistik füze saldırısının ardından misilleme! ABD ve Suudi Arabistan'dan ortak operasyon

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN HAVA SALDIRISI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın bugün TSİ 00.45'te Orta Doğu'daki ABD güçlerine çok sayıda balistik füze fırlattığını açıkladı. Komutanlık, sürpriz nitelikte gerçekleştirilmeye çalışılan saldırıda fırlatılan tüm balistik füzelerin etkisiz hale getirildiğini, bölgedeki ABD güçlerinin ise yüksek hazırlık seviyesinde görevini sürdürdüğünü bildirdi.

TÜM BALİSTİK FÜZELER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

CENTCOM, İran tarafından fırlatılan tüm balistik füzelerin başarıyla önlendiğini açıklarken, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin teyakkuz durumunu koruduğunu ve yüksek hazırlık seviyesinde görev yaptığını belirtti.

İsrail basını ise Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne fırlattığı 4 füzenin de engellendiğini öne sürdü.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ORTAK OPERASYON

Öte yandan CENTCOM, 28 Temmuz'da ABD ve Suudi Arabistan kuvvetlerinin Irak'ta İran destekli gruplara yönelik ortak hassas hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, operasyonlarda İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirildiği belirtilen İran yanlısı unsurlar hedef alındı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CENTCOM ve Suudi Arabistan Kuvvetleri, 28 Temmuz'da Irak'ta, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD güçlerine ve Suudi enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirilen İran yanlısı teröristlere karşı hassas vuruşlar gerçekleştirdi. ABD ve Suudi savaş uçakları, son 72 saat içinde DMO'nun direktifiyle düzenlenen 30'dan fazla İHA saldırısına güçlü bir yanıt olarak Irak'ın doğusundaki teröristlere ait birden fazla lojistik ve silah sahasını vurdu"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, güvenlik ve istikrarının korunması ve bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi için çaba gösterdiği bir dönemde Irak'taki İran yanlısı milislerin saldırılarının hedefi olduklarını bildirdi.

"SORUMSUZ BİR GERİLİM"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'taki İran yanlısı milislerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlal edildiği belirtildi.

Söz konusu saldırıların Suudi Arabistan'ın bölgedeki gerilimin sona erdirilmesine ve ülkenin güvenlik ve istikrarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla çaba gösterdiği bir dönemde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, İran yanlısı milislerin "sorumsuz bir gerilimi tırmandırma yolunu seçtiği, uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalmayı gerektiren İslami kardeşliği göz ardı ettiği" kaydedildi.

ABD-SUUDİ ARABİSTAN ORTAK SALDIRISINDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak'taki Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan güçlerinin ülkenin farklı bölgelerindeki merkezlerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haşdi Şabi Ninova Operasyonlar Komutanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde Haşdi Şabi mevzilerine düzenlenen saldırılarda 8 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haşdi Şabi Medya Müdürlüğünün açıklamasında da "Irak'ın farklı bölgelerindeki kuruma ait çok sayıda merkez sabah saatlerinde ABD ve Suudi Arabistan güçleri tarafından hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı, kuruma ait bazı bina ve mülklerde de maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Saldırıların "Irak'ın egemenliğinin ihlali ve resmi güvenlik kurumlarının hedef alınması" anlamına geldiği savunulan açıklamada, saldırıların "son derece tehlikeli bir tırmanış" olduğu kaydedildi.