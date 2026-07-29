Epstein dosyasında kritik hamle! Senato Maxwell için af yok dedi
ABD Senatosu, Jeffrey Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismarına yardım etmekten hüküm giyen Ghislaine Maxwell’a başkanlık affı verilmemesi yönündeki karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Bağlayıcılığı bulunmayan karar, Başkan Donald Trump’a açık bir siyasi mesaj olarak değerlendirildi.
ABD Senatosu, sapkın milyarder Jeffrey Epstein'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağına yardım etmekten hüküm giyen Ghislaine Maxwell'a başkanlık affı verilmemesi çağrısında bulunan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.
Demokrat Senatör Jacky Rosen tarafından sunulan tasarıya hiçbir Cumhuriyetçi senatör itiraz etmedi. Böylece Senato, Maxwell'a af, ceza indirimi veya herhangi bir başkanlık merhameti uygulanmaması gerektiği konusunda ortak tutum aldı.
CUMHURİYETÇİLER DE İTİRAZ ETMEDİ
Demokratların hamlesinin, Başkan Donald Trump'ın Maxwell'a olası bir af çıkarmasına karşı Cumhuriyetçi senatörlerin tavrını resmî kayda geçirmek amacı taşıdığı belirtildi.
Kararda, başkanın Ghislaine Maxwell'a "af, ceza indirimi veya başka herhangi bir yürütme merhameti vermemesi gerektiği" vurgulandı.
Tasarıda ayrıca, "Senato, cinsel sömürü ve insan ticareti mağdurlarının yanında durur; adalete, hesap verebilirliğe ve çocukların korunmasına bağlılığını teyit eder." ifadesine yer verildi.
KARAR BAĞLAYICI DEĞİL
Senato tarafından kabul edilen kararın sembolik nitelik taşıdığı ve hukuki açıdan bağlayıcılığının bulunmadığı belirtildi. Dolayısıyla karar, ABD Başkanı'nın anayasal af yetkisini sınırlandırmıyor.
Senato geçen hafta da kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a yönelik olası af veya ceza indirimi konusunda benzer bir karar kabul etmişti.
TRUMP AF İHTİMALİNİ KESİN OLARAK REDDETMEDİ
Başkan Trump, Maxwell'a af çıkarabileceği yönündeki iddiaları hiçbir zaman kesin bir dille reddetmedi. Ancak bugüne kadar böyle bir karar almaya hazırlandığına ilişkin açık bir işaret de vermedi.
ABD Yüksek Mahkemesi'nin Ekim 2025'te Maxwell'ın temyiz başvurusunu incelemeyi reddetmesinin ardından Trump'a olası af seçeneği sorulmuştu. Trump, "Buna bakacağım. Değerlendiririm ya da değerlendirmem diyemem. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Adalet Bakanlığı ile konuşacağım." ifadelerini kullanmıştı.
BLANCHE: AF TAVSİYE ETMEM
Dönemin Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche ise mayıs ayında Senato'daki açıklamasında Maxwell için af tavsiyesinde bulunmayacağını söylemişti.
Blanche'ın geçen yıl Adalet Bakanlığının Epstein soruşturması kapsamında Maxwell ile bizzat görüşmesi, yönetimin işbirliği karşılığında hükümlü isme af veya ceza indirimi önerebileceği yönündeki tartışmaları alevlendirmişti.
Demokrat Senatör Rosen da daha önce Maxwell'a verilebilecek herhangi bir başkanlık affına karşı Senatonun resmî tutum belirlemesi amacıyla karar tasarısı sunduğunu açıklamıştı.
Maxwell, Epstein'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismarına yardım etmek ve cinsel amaçlı insan ticareti suçlarından aldığı 20 yıllık hapis cezasını çekiyor.