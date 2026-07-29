Epstein dosyasında kritik hamle! Senato Maxwell için af yok dedi

TRUMP AF İHTİMALİNİ KESİN OLARAK REDDETMEDİ

Başkan Trump, Maxwell'a af çıkarabileceği yönündeki iddiaları hiçbir zaman kesin bir dille reddetmedi. Ancak bugüne kadar böyle bir karar almaya hazırlandığına ilişkin açık bir işaret de vermedi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Ekim 2025'te Maxwell'ın temyiz başvurusunu incelemeyi reddetmesinin ardından Trump'a olası af seçeneği sorulmuştu. Trump, "Buna bakacağım. Değerlendiririm ya da değerlendirmem diyemem. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Adalet Bakanlığı ile konuşacağım." ifadelerini kullanmıştı.