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Fransa ile işgalci İsrail arasında UNIFIL gerilimi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Fransa, işgalci İsrail’in Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik gerçekleştirdiği yeni saldırılar nedeniyle, işgalci İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'yı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu saldırıların uluslararası hukukun ciddi ihlalleri olduğu ve derhal durdurulması gerektiği vurgulandı. Ayrıca,işgalci İsrail makamlarının bu olaylarla ilgili olarak kamuoyuna bilgi vermesi gerektiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:22 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 19:22
Fransa ile işgalci İsrail arasında UNIFIL gerilimi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler güvenlik güçlerinin korunmasının tüm taraflar için zorunlu olduğunu vurguladı ve tarafların bu yükümlülüğe saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Bakanlık, UNIFIL'in görevini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için hareket özgürlüğüne duyulan saygının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Fransa Dışişleri Bakanlığı, UNIFIL bünyesindeki tüm personele, özellikle Fransız kontenjanı ile diğer kontenjanlardaki çalışanlara, zorlu koşullarda gösterdikleri özveri ve profesyonellik için teşekkürlerini iletti.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına dayanan diplomatik bir çözümün acil bir gereklilik olduğunu bir kez daha hatırlattı.

İsrail UNIFIL üssündeki gözlem noktasına ateş açtı (Fotoğraf: AA)İsrail UNIFIL üssündeki gözlem noktasına ateş açtı (Fotoğraf: AA)

İŞGALCİ İSRAİL'İN BM ÜSSÜNE SALDIRILARI

İşgalci İsrail ordusunun sabah saatlerinde Güney Lübnan'daki Naqoura şehrinde bulunan UNIFIL üssündeki gözlem noktasına ateş açması sonucu 2 asker yaralanmıştı. Ayrıca UNIFIL dün işgalci İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) ait Merkava tankının UNIFIL'in Naqoura'daki karargahında bulunan bir gözlem kulesine doğru ateş açtığını açıklamıştı.

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