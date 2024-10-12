ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing’i kriz vurdu: Çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkaracak

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu (REUTERS)



Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajında, şirketin zor bir konumda olduğuna işaret ederek, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilere hizmet sunabilmek için yapısal değişiklikler yapılması gerektiğini kaydetti.

777X programında, geliştirmede karşılaşılan zorluklar, uçuş testi duraklaması ve devam eden grev nedeniyle zaman çizelgesinin gecikeceğini anlatan Ortberg, ilk teslimatın artık 2026'da beklendiğinin müşterilere bildirildiğini ifade etti.