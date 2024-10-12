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ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu: Çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkaracak

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'de büyük bir kriz patlak verdi. Boeing CEO'su Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzün boyutunu yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak" ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 01:14 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 01:14
ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing’i kriz vurdu: Çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkaracak

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ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in iş gücünü yüzde 10 azaltmayı planladığı bildirildi.

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu (REUTERS)ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu (REUTERS)

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajında, şirketin zor bir konumda olduğuna işaret ederek, uzun vadede rekabetçi kalabilmek ve müşterilere hizmet sunabilmek için yapısal değişiklikler yapılması gerektiğini kaydetti.

777X programında, geliştirmede karşılaşılan zorluklar, uçuş testi duraklaması ve devam eden grev nedeniyle zaman çizelgesinin gecikeceğini anlatan Ortberg, ilk teslimatın artık 2026'da beklendiğinin müşterilere bildirildiğini ifade etti.

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu (REUTERS)ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu (REUTERS)

Ortberg, kalan 767 kargo uçağı siparişlerini üretip teslim etmeyi ve ardından ticari program üretimini 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını, KC-46A tanker üretiminin de devam edeceğini aktardı.

İş gücü seviyelerini de önceliklere göre ayarlamaları gerektiğini kaydeden Ortberg, "Önümüzdeki aylarda, toplam iş gücümüzün boyutunu yaklaşık yüzde 10 oranında azaltmayı planlıyoruz. Bu azaltmalar yöneticileri, müdürleri ve çalışanları kapsayacak." ifadesini kullandı.

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing’i kriz vurdu: Çalışanlarının yüzde 10’unu işten çıkaracak

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu (REUTERS)ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu (REUTERS)

Ortberg, bu adımların zamanlaması ve etkisi konusunda şeffaf olacaklarını vurguladı.

ABD basınında yer alan haberlerde, işten çıkarmalardan 17 bin Boeing çalışanının etkileneceği belirtildi.

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu (REUTERS)ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'i kriz vurdu (REUTERS)

Boeing, eylül ayında fabrika işçilerinin greve başlamasının ardından maliyetleri azaltmak için işe alımları dondurma, seyahatleri durdurma ve zorunlu olmayan harcamaları askıya alma gibi önlemler almayı planladığını duyurmuştu.

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