Trump’ın istihbarat şefi adayı Tulsi Gabbard Ukrayna’nın ’kara listesi’nde

ABD'deki tüm istihbarat kurumlarını koordine eden ve ABD Başkanı'na ulusal güvenlik konusunda istihbarat veren en üst düzey yetkili olarak, Rusya yanlısı politikalarıyla bilinen Tulsi Gabbard 'ın seçilmesi, Trump'ın savaşı sonlandırma konusundaki yaklaşımını ortaya koyduğu ifade edildi. Seçim sonrası ortaya atılan iddialara göre, Trump'ın, gerekirse savaşı sonlandırmak için Ukrayna'yı toprak tavizi karşılığında Rusya ile anlaşmaya zorlayabileceği belirtilmişti.

ABD başkanlık seçimlerinde zafer kazanan Donald Trump , Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen "America First Policy" Enstitüsü galasında yaptığı konuşmada ise Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirerek, "Son dönemde asker ve sivil ayrımı olmaksızın binlerce kişi hayatını kaybetti. Rusya ve Ukrayna üzerindeki çabalarımızı artıracağız. Bu savaşa son verilmesi gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırılmalı" ifadelerini kullandı.

Seçim zamanı Rusya -Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia eden Trump seçim zaferinin ardından Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gerginliği azaltma çağrısında bulunmuştu.

18 istihbarat teşkilatı Tulsi Gabbard'ın emrine girecek (Fotoğraf: AA)

70 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BÜTÇEYİ YÖNETECEK

Tulsi Gabbard, göreve onay alması durumunda, 70 milyar dolardan (55 milyar sterlin) fazla bir bütçeyi yönetecek ve 18 istihbarat teşkilatını denetleyecek. Ancak Gabbard'ın adaylığı, bazı kesimlerde eleştirilere yol açtı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Demokrat üyesi Abigail Spanberger, Gabbard'ın atanmasına tepki göstererek, "Tulsi Gabbard'ın adaylığından dehşete düştüm," ifadelerini kullandı. Spanberger, Gabbard'ın yetersiz ve niteliksiz olduğunu, ayrıca komplo teorileri ürettiğini ve Beşşar Esad ile Vladimir Putin gibi diktatörlerle yakınlık kurduğunu söyledi.