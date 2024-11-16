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Trump'ın istihbarat şefi adayı Tulsi Gabbard Ukrayna'nın 'kara listesi'nde

Donald Trump'ın, ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne Rusya yanlısı olarak bilinen Tulsi Gabbard'ı aday göstermesi, ülkede büyük tartışmalara yol açarken, Gabbard'ın isminin Ukrayna'nın "kara listesi" olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinde yer aldığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 00:42 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 01:43
Trump’ın istihbarat şefi adayı Tulsi Gabbard Ukrayna’nın ’kara listesi’nde

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ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump, kabinesinde görev alacak isimleri tek tek açıklarken, göreve gelmesi beklenen kişilerin Siyonist bağlantıları dikkat çekti. Dışişleri Bakanı olarak, FETÖ ile yakın ilişkileri olduğu ve Türkiye'yi sık sık hedef aldığı bilinen Rubio'yu seçen Trump, Ulusal İstihbarat Direktörü olarak ise eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard'ı atadı. Rusya ve Esad yanlısı söylemleriyle tanınan Gabbard hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne Tulsi Gabbard aday gösterildi (Fotoğraf: AA)Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne Tulsi Gabbard aday gösterildi (Fotoğraf: AA)

TULSİ GABBARD'A RUS CASUSU İTHAMI

Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterdiği Tulsi Gabbard'ın adı, Ukrayna'nın "kara listesi" olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinde kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Gabbard'ın isminin Nisan 2022'de siteye kaydedildiği belirtildi. Siteye göre, Gabbard, Kremlin'in mali desteğiyle Rusya'nın Ukrayna ve Batı dünyasına karşı yürüttüğü özel enformasyon operasyonlarına katılmakla suçlanıyor. Ayrıca, yanlış bilgi yaymakla ve olasılıkla Rus istihbarat ajanı olmakla itham ediliyor.

Ukrayna'nın Tulsi Gabbard isminde rahatsız olduğu iddia edildi (Fotoğraf: AA)Ukrayna'nın Tulsi Gabbard isminde rahatsız olduğu iddia edildi (Fotoğraf: AA)

UKRAYNA ATAMADAN RAHATSIZ

Rus televizyonu, Tulsi Gabbard'ın istihbarat direktörü olarak atanmasının, Vaşington'un Ukrayna ile ilişkilerini karmaşıklaştırabileceğini öne sürdü. Rossiya 1 muhabiri Dmitry Melnikov, Gabbard'ın adaylığının "Kiev için iyiye işaret olmadığını" belirterek, geçmişte "Biden yönetimini Rusya'yı kışkırtmakla" suçladığını ifade etti. Kanalın sunucusu ise Gabbard'ın, Zelenskiy'i sert bir şekilde eleştirdiğini ve Rusya ile diyalog çağrısında bulunduğu söyledi.

Trump seçim zaferinin ardından  Rusya lideri Putin ile görüştü (Fotoğraf: AA)Trump seçim zaferinin ardından  Rusya lideri Putin ile görüştü (Fotoğraf: AA)

TRUMP'TAN SAVAŞI BİTİRECEĞİM ÇIKIŞI

Seçim zamanı Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hemen" bitirebileceğini iddia eden Trump seçim zaferinin ardından Rusya lideri Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gerginliği azaltma çağrısında bulunmuştu.

ABD başkanlık seçimlerinde zafer kazanan Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen "America First Policy" Enstitüsü galasında yaptığı konuşmada ise Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirerek, "Son dönemde asker ve sivil ayrımı olmaksızın binlerce kişi hayatını kaybetti. Rusya ve Ukrayna üzerindeki çabalarımızı artıracağız. Bu savaşa son verilmesi gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonlandırılmalı" ifadelerini kullandı.

ABD'deki tüm istihbarat kurumlarını koordine eden ve ABD Başkanı'na ulusal güvenlik konusunda istihbarat veren en üst düzey yetkili olarak, Rusya yanlısı politikalarıyla bilinen Tulsi Gabbard'ın seçilmesi, Trump'ın savaşı sonlandırma konusundaki yaklaşımını ortaya koyduğu ifade edildi. Seçim sonrası ortaya atılan iddialara göre, Trump'ın, gerekirse savaşı sonlandırmak için Ukrayna'yı toprak tavizi karşılığında Rusya ile anlaşmaya zorlayabileceği belirtilmişti.

18 istihbarat teşkilatı Tulsi Gabbard'ın emrine girecek (Fotoğraf: AA)18 istihbarat teşkilatı Tulsi Gabbard'ın emrine girecek (Fotoğraf: AA)

70 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BÜTÇEYİ YÖNETECEK

Tulsi Gabbard, göreve onay alması durumunda, 70 milyar dolardan (55 milyar sterlin) fazla bir bütçeyi yönetecek ve 18 istihbarat teşkilatını denetleyecek. Ancak Gabbard'ın adaylığı, bazı kesimlerde eleştirilere yol açtı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Demokrat üyesi Abigail Spanberger, Gabbard'ın atanmasına tepki göstererek, "Tulsi Gabbard'ın adaylığından dehşete düştüm," ifadelerini kullandı. Spanberger, Gabbard'ın yetersiz ve niteliksiz olduğunu, ayrıca komplo teorileri ürettiğini ve Beşşar Esad ile Vladimir Putin gibi diktatörlerle yakınlık kurduğunu söyledi.

KİEV MERKEZLİ BARIŞ MERKEZİ

Kiev merkezli Barış Merkezi (Myrotvorets veya Mirotvorets), Ukrayna'nın ulusal güvenliği, barışı, insan güvenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden kişilerin listesini yayımlayan bir web sitesi olarak dikkat çekiyor. 2014 yılı Aralık ayında Ukraynalı siyasetçi ve aktivist Georgy Tuka tarafından kurulan site, "Ukrayna'nın düşmanları" olarak tanımladığı kişilerin bazen kişisel bilgilerini de yayınlıyor. Ancak, web sitesinin bu uygulaması, insan hakları örgütleri tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

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