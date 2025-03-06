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Trump'ın federal hibe ve kredilerini durdurma kararına hukuk engeli: Anayasaya aykırı

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın federal hibe ve kredileri askıya alma kararına bir federal yargıç tarafından daha engel geldi. Bu kararın, vatandaşlara hayati hizmetlerin sağlanmasını engellediğini ifade eden yargıç McConnell, davada ihtiyati tedbir kararı alarak Trump yönetiminin hibe ve kredileri askıya kalma kararını durdurdu.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 21:22 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 21:37
Trump’ın federal hibe ve kredilerini durdurma kararına hukuk engeli: Anayasaya aykırı

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ABD'de, Başkan Donald Trump'ın federal hibe ve kredileri askıya alma kararına bir federal yargıç tarafından daha engel geldi.

Rhode Island Bölge Mahkemesi Yargıcı John McConnell, 22 eyalet ve başkent Washington DC'nin Trump yönetimine karşı açtığı dava hakkındaki kararını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump (AA)ABD Başkanı Donald Trump (AA)

KARAR ANAYASAYA AYKIRI

McConnell, federal hibe ve kredileri askıya alma kararının Anayasa'ya aykırı olduğunu ve Beyaz Saray'ın kendisini Kongre'nin üstünde konumlandırdığını belirtti.

Bu kararın, vatandaşlara hayati hizmetlerin sağlanmasını engellediğini ifade eden yargıç McConnell, davada ihtiyati tedbir kararı alarak Trump yönetiminin hibe ve kredileri askıya kalma kararını durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump (AA)ABD Başkanı Donald Trump (AA)

ABD'de 28 Ocak'ta 22 eyalet ve başkent Washington DC, Trump yönetiminin federal hibe ve kredileri durduran kararına karşı dava açmış, ertesi gün Washington DC'den yargıç Loren AliKhan, hibe ve kredileri geçici olarak durduran yönergesi hakkında geçici durdurma kararı vermişti.

Daha sonra Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Trump yönetiminin federal yardım ve hibeleri durduran yönergenin iptal edildiğini bildirmiş, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise OMB'nin yönergesi iptal edilse de ilgili başkanlık kararnamesinin halen geçerli olduğunu belirtmişti.

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