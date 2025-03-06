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Gazze’de enkazın ortasında kardeşlik sofrası! Onlarca Filistinli bir araya gelerek orucunu açtı

İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana ölüm yağdırılan Gazze'de, toplu iftar programı düzenlendi. Mısırlı Eller Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından El-Rantisi Hastanesi’nin arkasındaki açık alanda kurulan sofrada Filistinliler bir araya geldi.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 21:45 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 21:45
Gazze’de enkazın ortasında kardeşlik sofrası! Onlarca Filistinli bir araya gelerek orucunu açtı

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"Mısırlı Eller" Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Gazze Şeridi'nin merkezine bağlı El-Ayun bölgesinde, El-Rantisi Hastanesi'nin arkasında bulunan açık alanda toplu iftar programı düzenledi.

Gazze'de enkaz arasında toplu iftar programı düzenlendi. (AA)Gazze'de enkaz arasında toplu iftar programı düzenlendi. (AA)

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım ve enkazın ortasında kurulan sofrada, Filistinliler bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı.

Gazze'de enkaz arasında toplu iftar programı düzenlendi. (AA)Gazze'de enkaz arasında toplu iftar programı düzenlendi. (AA)

İşte o görüntüler...

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