Gazze’de enkazın ortasında kardeşlik sofrası! Onlarca Filistinli bir araya gelerek orucunu açtı

"Mısırlı Eller" Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Gazze Şeridi'nin merkezine bağlı El-Ayun bölgesinde, El-Rantisi Hastanesi'nin arkasında bulunan açık alanda toplu iftar programı düzenledi.
"Mısırlı Eller" Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Gazze Şeridi'nin merkezine bağlı El-Ayun bölgesinde, El-Rantisi Hastanesi'nin arkasında bulunan açık alanda toplu iftar programı düzenledi.
İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım ve enkazın ortasında kurulan sofrada, Filistinliler bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı.