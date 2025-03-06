Rahibe çizdirdi alnında haçla Hamas’ı hedef aldı! ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İsrail’e destek

ABD geçtiğimiz haftalarda Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi Washington'un ele geçireceğine yönelik skandal açıklamaları, Truth Social hesabından yaptığı "Gaza Riviera" paylaşımlarıyla İsrail'e destek vermeye devam ederken Dışişleri Bakanı Marco Rubio canlı yayında alnında haçla İsrail'e destek verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YAYINA ALNINDA HAÇLA ÇIKTI

Rubio Fox News'a verdiği röportajda ekran karşısına alnına çizilmiş bir haçla çıktı ve büyük bir sansasyona yol açtı. Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler, Orta Doğu ve Trump'ın Kongre'de yaptığı son konuşmaya değinen Rubio'nun alnındaki kül haçı dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL'E TAM DESTEK MESAJI

Trump'ın Hamas'a karşı sabrını kaybettiğini söyleyen Rubio, Hamas'ı açıkça hedef aldı ve ABD'nin İsrail'e tam destek verdiğini söyledi. Rubio, "Başkan Trump, İsrail'İn ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacak. Hamas'ın hiçbir üyesi güvende olmayacak" dedi.

HAMAS'A AÇIK TEHDİT

Alnındaki haç ile Foz News'a konuşan Rubio, "Rehineler hemen bırakılmazsa Hamas bunun bedelini ağır ödeyecek. Artık bu oyunun sonu geldi." Dedi. Rubio ayrıca, Trump'ın rehinelerle doğrudan görüştüğünü ve yaşananlardan derin rahatsızlık duyduğunu söyledi ve "Bu insanlar bir buçuk yıldır esir. Bu vahşet sona ermeli." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

HAÇI PAPAZ ÇİZMİŞ

Rubio'nun alnındaki haçın katıldığı bir ayinde rahip tarafından çizildiği öğrenildi. Hristiyanlıkta Büyük Perhiz'in başlangıcını simgeleyen bu sembol, Katoliklerde Kül Çarşambası'nda, Ortodokslarda ise "Temiz Pazartesi" olarak bilinen dini gelenek kapsamında uygulanıyor.

NEDİR BU KÜL ÇARŞAMBASI?

Kül Çarşambası, Hristiyanlıkta Paskalya'dan önceki 40 günlük oruç dönemi olan Büyük Perhiz'in başlangıcıdır. Katolikler ve bazı Protestan mezhepleri tarafından kutlanır.

Kül Çarşambası'nda, kiliseye gidenler papazdan alınlarına külle bir haç işareti çizilerek "Tozdan geldin, toza döneceksin" gibi sözler duyarlar. Bu kül, bir önceki yılın Palmiye Pazarı'nda kutsanmış dallarının yakılmasıyla elde edilir. Tövbe, alçakgönüllülük ve ruhani arınma anlamına gelir.

Kül Çarşambası'nda genellikle et yememek ve sade bir şekilde beslenmek gibi dini kurallara da uyulur.