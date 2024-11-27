Katil Netanyahu UCM’nin kararına itiraz etti! Temyize gidiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 21 Kasım'da Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında verdiği tutuklama kararlarının meşruiyetini ve mahkemenin yetkisini reddettiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, İsrail, bugün UCM'ye tutuklama kararlarının uygulanmasının ertelenmesi talebinin yanı sıra karara karşı temyiz başvurusunda bulundu.

UCM'nin itirazı reddetmesi halinde bunun mahkemenin "İsrail'e karşı önyargılı olduğunu" ortaya koyacağı iddia edildi.

ABD Senatörü Lindsey Graham (Fotoğraf: AA)

ABD'DEN NETANYAHU'YA KALKAN

Katil Netanyahu'nun, bugün ABD Senatörü Lindsey Graham ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldiği açıklandı. Görüşmede, Graham'ın ABD Kongresi'nde Lahey merkezli mahkemeye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile işbirliği yapan ülkelere karşı yürüttüğü çabalar hakkında Netanyahu'ya bilgi verdiği belirtildi.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Netanyahu ve Gallant'ın Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, ve İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ve Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

Katil Netanyahu temyiz başvurusunda bulundu (Fotoğraf: AA)

KARARI SON ANDA ALDI

Ynet'in haberine göre, Başbakan Netanyahu, İsrail'in tutuklama emirlerine itiraz edebilmesi için Çarşamba gece yarısına kadar mahkemeye yanıt verme zorunluluğu nedeniyle bu kararı son anda aldı.