Fransa’dan Esad’a savaş suçları nedeniyle tutuklama kararı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Beşşar Esad hakkında Fransız yargısının tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Sednaya Hapishanesi'nde tanık olduğum rejimin işlediği dehşet verici suçlar cezasız kalmamalı diyen Barrot, "Fransa, Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye asıllı Fransız bir vatandaşın 2017 yılında Suriye'de hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 16 Ocak'ta Beşşar Esad hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunduğunu bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (Fotoğraf: AA) 20 OCAK'TA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI Fransız yargı kaynaklarına göre, cinayet ve sivillere yönelik kasten saldırı suçları nedeniyle savaş suçuna ortaklık yapmakla suçlanan Beşşar Esad hakkında, ilgili soruşturmayı yürüten hakimler tarafından 20 Ocak'ta tutuklama emri çıkarıldı.