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Fransa'dan Esad’a savaş suçları nedeniyle tutuklama kararı

Fransız yargısı, savaş suçlarına ortaklık ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Beşşar Esad hakkında 20 Ocak'ta tutuklama emri çıkardı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rejimin işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 01:35 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 01:35
Fransa’dan Esad’a savaş suçları nedeniyle tutuklama kararı

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    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Beşşar Esad hakkında Fransız yargısının tutuklama emri çıkardığını duyurdu. Sednaya Hapishanesi'nde tanık olduğum rejimin işlediği dehşet verici suçlar cezasız kalmamalı diyen Barrot, "Fransa, Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

    Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye asıllı Fransız bir vatandaşın 2017 yılında Suriye'de hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 16 Ocak'ta Beşşar Esad hakkında tutuklama emri çıkarılması talebinde bulunduğunu bildirdi.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (Fotoğraf: AA)Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (Fotoğraf: AA)

    20 OCAK'TA TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

    Fransız yargı kaynaklarına göre, cinayet ve sivillere yönelik kasten saldırı suçları nedeniyle savaş suçuna ortaklık yapmakla suçlanan Beşşar Esad hakkında, ilgili soruşturmayı yürüten hakimler tarafından 20 Ocak'ta tutuklama emri çıkarıldı.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (Fotoğraf: AA)Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot (Fotoğraf: AA)

    BARROT 3 OCAK'TA ŞAM'A GİTTİ

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 3 Ocak'ta Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunarak Baas rejiminin işkence üssü olarak bilinen bu tesisi ziyaret etmişti.

    Öte yandan, Fransa'daki bir mahkeme, 15 Kasım 2023'te Esad hakkında insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarına ortaklık ettiği gerekçesiyle başka bir tutuklama emri daha çıkarmıştı. Esad, 2013 yılında Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırılarda insanlığa karşı suç ve savaş suçlarına ortak olmakla suçlanıyor.