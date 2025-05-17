Trump’ın bayıldı: Saç sallayıp karşıladılar

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Orta Doğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye gitti. BAE, Trump'ın ziyareti için renkli bir karşılama töreni hazırladı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, ellerinde ABD ve BAE bayrakları taşıyan kadınlar sıra halinde dizilerek geleneksel "Al-Ayyala" dansını icra etti.



BAE'li kadınlar, ritmik hareketlerle saçlarını sallayarak Trump'ı karşıladı. Trump, yanındaki basın mensuplarına "Bayıldım!" diyerek karşılamadan etkilendiğini söyledi. Dünyanın pek çok farklı bölgesinden insan, görüntüleri kendi hesaplarından paylaşarak karşılamanın "eğlenceli" ve "farklı" göründüğünü dile getirdi. ABD heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanı Susie Wiles, Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ve bazı kabine üyeleri de dans gösterisi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a özgü Al Ayyala, UNESCO'nun 2014 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine aldığı önemli bir performans sanatı. Bu gösteri, ilahiler, davul ritimleri ve dansın uyumlu birleşiminden oluşuyor. Geleneksel bir Körfez dansı olan Al Ayyala, kadınların saçlarını aynı anda sallayarak yavaş, sürüklenen bir ritimle hareket ettiği, yüzyıllardır var olan bir dans.



Al Ayyala, atlar ve ceylanlar gibi çöl hayvanlarının hareketlerinden esinlenerek yapılıyor ve genellikle dansçıların birbirine yakın durduğu gruplar tarafından sergileniyor. Al Ayyala'nın Körfez bölgesinde bin yıldan uzun bir süre öncesine, Asurlular'a dayanan bir geçmişi var. Özellikle düğünler, milli bayramlar ve önemli kutlamalarda sergilenen Al-Ayyala, toplumun tüm kesimlerinden katılımcıları bir araya getiriyor.