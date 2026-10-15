Elon Musk, Amazon’a rakip bir alışveriş platformu kurma fikrini gündeme getirdi. (Foto: AA)

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka destekli alışveriş araçları üzerinden yaşanan Amazon-Grok gerilimine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bir X kullanıcısı, Amazon'un Grok botlarının sipariş vermesini engellediğini belirterek Musk'a yeni bir alışveriş platformu kurma önerisi sundu.

Söz konusu kullanıcı, Grok botlarından birini Amazon iadelerini yönetmek için kullandığını ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti. Kullanıcı, botun alışveriş için başka bir mağazaya yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini sorarken, Musk'a "X Shop" adıyla yeni bir mağaza açma fikrini de önerdi.