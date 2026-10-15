Amazon-Grok geriliminde yeni perde! Elon Musk'tan alışveriş platformu çıkışı
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Amazon’un Grok yapay zeka botlarının sipariş vermesini engellemesi üzerine harekete geçti. Bir X kullanıcısının “X Shop” önerisine yanıt veren Musk, Amazon’a rakip bir girişim başlatabileceklerini açıkladı. Yeni bir alışveriş platformu fikri gündeme gelirken, Amazon’un yapay zeka destekli alışveriş araçlarına yönelik kısıtlamaları da dikkat çekti.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, yapay zeka destekli alışveriş araçları üzerinden yaşanan Amazon-Grok gerilimine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Bir X kullanıcısı, Amazon'un Grok botlarının sipariş vermesini engellediğini belirterek Musk'a yeni bir alışveriş platformu kurma önerisi sundu.
Söz konusu kullanıcı, Grok botlarından birini Amazon iadelerini yönetmek için kullandığını ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti. Kullanıcı, botun alışveriş için başka bir mağazaya yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini sorarken, Musk'a "X Shop" adıyla yeni bir mağaza açma fikrini de önerdi.
MUSK'TAN AMAZON'A RAKİP GİRİŞİM SİNYALİ
Kullanıcının paylaşımını alıntılayan Elon Musk, "Belki de Amazon'a rakip bir girişim başlatmalıyız." ifadesini kullandı. Musk'ın bu yanıtı, şirketlerinin destekleyeceği yeni bir çevrim içi alışveriş platformunun hayata geçirilip geçirilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.
AMAZON, GROK BOTLARININ SİPARİŞ VERMESİNİ ENGELLİYOR
Amazon üzerinden Grok botuna sipariş verdirmeye çalışan kullanıcıların, platformun erişim engeliyle karşılaştığı belirtiliyor. Kullanıcılara gösterilen uyarıda, "Yetkisiz bir yapay zeka ajanının erişimini sürdürmesi, müşterilerimizin kabul etmiş olduğu Amazon Kullanım Koşulları'nı ihlal eder." ifadeleri yer alıyor.
Kendi yapay zeka destekli alışveriş ajanlarını geliştiren Amazon'un, çevrim içi satın alma işlemlerini otomatikleştirmeyi amaçlayan diğer yapay zeka araçlarını da platformunda engellediği aktarılıyor.
AMAZON'A RAKİP OLMAK İÇİN DAHA FAZLASI GEREKİYOR
Uzmanlar, Musk'ın şirketlerince desteklenecek yeni bir alışveriş platformunun Amazon'a rakip olma potansiyeli taşıdığını değerlendiriyor. Bununla birlikte, güçlü bir alternatif oluşturmanın yalnızca yapay zeka destekli bir arayüz geliştirmekle mümkün olmayacağına dikkat çekiliyor.