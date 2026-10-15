ABD’nin alıkoyduğu Maduro New York’ta hâkim karşısında: İşkence suçlamalarını reddetti, iddialara tepki gösterdi
ABD’nin 3 Ocak’taki askeri müdahalesinde alıkonularak New York’a götürülen Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, genişletilen iddianame kapsamında yeniden hâkim karşısına çıktı. Maduro, "işkence" suçlamalarını reddederek iddiaları "asılsız iddiaların yeniden paketlenmiş hali" olarak nitelendirdi. Davanın reddine yönelik savunma talepleri 17 Aralık’ta ele alınacak.
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahalenin ardından alıkonulan Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in New York'taki yargı sürecinde yeni bir duruşma yapıldı. Çift, mevcut suçlamalara "işkence" iddialarının da eklendiği revize iddianameye karşı savunma yaptı.
MADURO: "ASILSIZ İDDİALARIN YENİDEN PAKETLENMİŞ HALİ"
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde tercüman aracılığıyla konuşan Maduro, Venezuela'da görevde bulunduğu dönemde bazı kişilere "işkence" yapılması yönünde talimat verdiği iddialarını kabul etmedi.
CNN'in haberine göre Maduro, yeni suçlamaları "asılsız iddiaların yeniden paketlenmiş hali" olarak tanımladı ve revize edilen iddianamedeki suçlamaları reddetti.
İDDİANAME 8 EKİM'DE GENİŞLETİLDİ
ABD Adalet Bakanlığı, 8 Ekim'de açıkladığı yeni iddianamede Maduro ve Flores'e yöneltilen suçlamaların kapsamını genişletti. Mevcut suçlamalara, ABD vatandaşlarını da kapsayan işkence eylemleri için komplo kurulduğu iddiası eklendi. Bakanlığın açıklamasındaki isnatlar, henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.
FLORES DE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Ev hapsi talebi kısa süre önce reddedilen Cilia Flores de Venezuela'da gözaltında tutulan ABD vatandaşları ve diğer kişilere işkence yapıldığına ilişkin suçlamaları kabul etmedi.
Flores, mevcut uyuşturucu ve silah suçlamalarını da reddetti. Böylece çift, genişletilen iddianame karşısında suçsuz oldukları yönündeki savunmalarını sürdürdü.
BİR SONRAKİ DURUŞMA 17 ARALIK'TA
Mahkeme, savunmanın davanın reddi yönündeki taleplerini değerlendirmek üzere bir sonraki duruşmayı 17 Aralık'a bıraktı. Bu duruşmada, avukatların yargılamanın sona erdirilmesine yönelik hukuki gerekçeleri ele alınacak.
CARACAS'A ASKERİ MÜDAHALEYLE BAŞLAYAN SÜREÇ
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, ABD'yi ülkenin farklı bölgelerindeki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Maduro'ya karşı büyük çaplı operasyon gerçekleştirildiğini, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.
Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Bondi, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini bildirmişti.
Maduro ve Flores, 3 Ocak'tan bu yana New York'un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor.