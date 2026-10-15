ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri müdahalenin ardından alıkonulan Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in New York'taki yargı sürecinde yeni bir duruşma yapıldı. Çift, mevcut suçlamalara "işkence" iddialarının da eklendiği revize iddianameye karşı savunma yaptı.

CNN'in haberine göre Maduro, yeni suçlamaları "asılsız iddiaların yeniden paketlenmiş hali" olarak tanımladı ve revize edilen iddianamedeki suçlamaları reddetti.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde tercüman aracılığıyla konuşan Maduro, Venezuela'da görevde bulunduğu dönemde bazı kişilere "işkence" yapılması yönünde talimat verdiği iddialarını kabul etmedi.

Maduro, işkence talimatı verdiği iddialarını reddetti. (Foto: AA)

İDDİANAME 8 EKİM'DE GENİŞLETİLDİ

ABD Adalet Bakanlığı, 8 Ekim'de açıkladığı yeni iddianamede Maduro ve Flores'e yöneltilen suçlamaların kapsamını genişletti. Mevcut suçlamalara, ABD vatandaşlarını da kapsayan işkence eylemleri için komplo kurulduğu iddiası eklendi. Bakanlığın açıklamasındaki isnatlar, henüz mahkeme kararıyla kesinleşmiş değil.

FLORES DE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ev hapsi talebi kısa süre önce reddedilen Cilia Flores de Venezuela'da gözaltında tutulan ABD vatandaşları ve diğer kişilere işkence yapıldığına ilişkin suçlamaları kabul etmedi.

Flores, mevcut uyuşturucu ve silah suçlamalarını da reddetti. Böylece çift, genişletilen iddianame karşısında suçsuz oldukları yönündeki savunmalarını sürdürdü.