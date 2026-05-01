Video, Columbia Bölgesi ABD Başsavcısı Jeanine Pirro tarafından yayımlandı ve Allen'ın suikast girişimiyle suçlandığını doğruladı.

Savcılar, Allen'ın 12 kalibrelik pompalı tüfekle kontrol noktasına koştuğunu ve bir Gizli Servis görevlisinin ateş açtığını belirtti.

Görüntülerde, Cole Tomas Allen'ın Washington Hilton Oteli'nde gözetleme yaptığı ve Gizli Servis kontrol noktasından içeri girdiği görülüyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Trump'a suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen Cole Tomas Allen'ın 24 Nisan'da Washington Hilton Oteli'nin koridorunda gözetleme yaptığı ve ertesi akşam, Donald Trump'ın konuşma yapacağı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin dışında, aynı oteldeki Gizli Servis kontrol noktasından içeri girdiği görülüyor.

Beyaz Saray saldırganı

12 KALİBRELİK POMPALI TÜFEKLE DALDI

Video, savcıların 12 kalibrelik pompalı tüfek olduğunu söylediği silahla kontrol noktasına doğru koşan ve oradan geçen Allen'a bir Gizli Servis görevlisinin hızla tabancasını çekip defalarca ateş ettiğini gösteriyor.

Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni video, Kaliforniya'nın Torrance şehrinden 31 yaşında bir Caltech mezunu ve özel ders öğretmeni olan Allen'ı yargılayan Columbia Bölgesi ABD Başsavcısı Jeanine Pirro tarafından X'te yayımlandı.