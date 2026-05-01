CANLI YAYIN
Geri

Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler ortaya çıktı: Silahla kontrol noktasına böyle koşmuş

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli Cole Tomas Allen’ın silahla kontrol noktasına koştuğu anlarda Gizli Servis tarafından vurulduğu görüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
  • Görüntülerde, Cole Tomas Allen'ın Washington Hilton Oteli'nde gözetleme yaptığı ve Gizli Servis kontrol noktasından içeri girdiği görülüyor.
  • Savcılar, Allen'ın 12 kalibrelik pompalı tüfekle kontrol noktasına koştuğunu ve bir Gizli Servis görevlisinin ateş açtığını belirtti.
  • Video, Columbia Bölgesi ABD Başsavcısı Jeanine Pirro tarafından yayımlandı ve Allen'ın suikast girişimiyle suçlandığını doğruladı.
  • Donald Trump ve Melania Trump, saldırı sonrası yemekten hızla uzaklaştırıldı.

Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Trump'a saldırı girişiminin görüntüleri, Fotoğraflar: Takvim

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Trump'a suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen Cole Tomas Allen'ın 24 Nisan'da Washington Hilton Oteli'nin koridorunda gözetleme yaptığı ve ertesi akşam, Donald Trump'ın konuşma yapacağı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin dışında, aynı oteldeki Gizli Servis kontrol noktasından içeri girdiği görülüyor.

Beyaz Saray saldırganı

12 KALİBRELİK POMPALI TÜFEKLE DALDI

Video, savcıların 12 kalibrelik pompalı tüfek olduğunu söylediği silahla kontrol noktasına doğru koşan ve oradan geçen Allen'a bir Gizli Servis görevlisinin hızla tabancasını çekip defalarca ateş ettiğini gösteriyor.

Yeni video, Kaliforniya'nın Torrance şehrinden 31 yaşında bir Caltech mezunu ve özel ders öğretmeni olan Allen'ı yargılayan Columbia Bölgesi ABD Başsavcısı Jeanine Pirro tarafından X'te yayımlandı.

Allen'ın saldırı girişiminden önce otel odasında çektiği fotoğraf

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Allen Trump'a suikast girişiminde bulunmaya çalışmakla suçlanıyor. ABD Savcısı Jeanine Pirro, 31 yaşındaki şüphelinin ayrıca silah ve saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğunu doğruladı.

Silahlı bir saldırgan ateş açtıktan sonra, Donald Trump ve Melania Trump yemekten hızla uzaklaştırıldı.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler