Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırı girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Trump'a suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen Cole Tomas Allen'ın 24 Nisan'da Washington Hilton Oteli'nin koridorunda gözetleme yaptığı ve ertesi akşam, Donald Trump'ın konuşma yapacağı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin dışında, aynı oteldeki Gizli Servis kontrol noktasından içeri girdiği görülüyor.
12 KALİBRELİK POMPALI TÜFEKLE DALDI
Video, savcıların 12 kalibrelik pompalı tüfek olduğunu söylediği silahla kontrol noktasına doğru koşan ve oradan geçen Allen'a bir Gizli Servis görevlisinin hızla tabancasını çekip defalarca ateş ettiğini gösteriyor.Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler ortaya çıktı
Yeni video, Kaliforniya'nın Torrance şehrinden 31 yaşında bir Caltech mezunu ve özel ders öğretmeni olan Allen'ı yargılayan Columbia Bölgesi ABD Başsavcısı Jeanine Pirro tarafından X'te yayımlandı.
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Allen Trump'a suikast girişiminde bulunmaya çalışmakla suçlanıyor. ABD Savcısı Jeanine Pirro, 31 yaşındaki şüphelinin ayrıca silah ve saldırı suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğunu doğruladı.
Silahlı bir saldırgan ateş açtıktan sonra, Donald Trump ve Melania Trump yemekten hızla uzaklaştırıldı.