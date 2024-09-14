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Katil İsrail kana doymuyor! Gazze’de yine okula saldırdı: 5 Filistinli öldü

İşgalci İsrail, Gazze’de yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Zeytun Şehitleri Okulu'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 2’si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 21:05 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 21:05
Katil İsrail kana doymuyor! Gazze’de yine okula saldırdı: 5 Filistinli öldü

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Zeytun Şehitleri Okulu'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okuluna düzenlenen saldırıdaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Basal, saldırıda, 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti ancak yaralılarla ilgili sayı vermedi.

İsrail, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

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