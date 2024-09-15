Donald Trump'ın yakın çevresinde silah sesleri duyuldu



"ONU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR, KAZANMASINI ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAKLAR"



Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene "Başkan Trump, BAŞKA BİR SUİKAST GİRİŞİMİNDEN sonra güvende ve sağ salim! Tanrıya şükür! Onu öldürmeye çalışıyorlar! Kazanmasını engellemek için her şeyi yapacaklar" paylaşımında bulundu.