Trump'ın seçim kampanyasının Z kuşağı temsilcisi Bo Loudon
"TANRI KORUDU, TRUMP İÇİN DUA EDİN"
Trump'ın seçim kampanyasının Z kuşağı temsilcisi Bo Loudon, "13 Temmuz'da Tanrı, Haklı Başkan Trump'ı bir suikast girişiminden korudu. 15 Eylül'de Tanrı, Trump'ı BAŞKA BİR suikast girişiminden korudu. Trump, 78 yaşında servetinin ve ailesinin tadını çıkarmak yerine, AMERİKA'YI KURTARMAK için bunları yaşıyor! TRUMP İÇİN DUA EDİN!" dedi.
Bu gelişme akıllara Trump'a yönelik suikast girişimini getirdi.
Trump geride bıraktığımız Temmuz ayında Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğramıştı
TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ
Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Trump geride bıraktığımız Temmuz ayında Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğramıştı
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.
FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.