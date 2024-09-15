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Yine Trump yine patlayan silahlar! Pensilvanya'da sıyırdı geçti Florida'da panikletti... "Onu öldürmeye çalışıyorlar"

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın Florida'da kendi adını taşıyan tesiste golf oynadığı sırada çevresinde silahlar ateşlendi. Kampanya sözcüsü Steven Cheung, Trump'ın güvende olduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Trump'ın kampanya ekibi ve Cumhuriyetçiler olayı 'suikast girişimi' olarak tanımlayıp "Onu öldürmeye çalışıyorlar! Kazanmasını engellemek için her şeyi yapacaklar" paylaşımlarında bulundu. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız aylarda Trump, Pensilvanya mitinginde kendisine yönelik suikast girişiminde kulağından yaralanmıştı.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 21:54 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 22:50
Yine Trump yine patlayan silahlar! Pensilvanya’da sıyırdı geçti Florida’da panikletti... Onu öldürmeye çalışıyorlar

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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın kampanya ekibi Trump'ın "yakın çevresinde duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğunu" söyledi.

Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung, "Başkan Trump, yakın çevresinde duyulan silah seslerinin ardından güvende. Şu anda daha fazla ayrıntı yok" açıklamasında bulundu.

Silah seslerinin yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiSilah seslerinin yükseldiği bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

TRUMP GOLF OYNUYORDU

Trump, silah seslerinin yükseldiği anlarda West Palm Beach'teki Trump International Golf Kulübü'nde golf oynuyordu. Amerikan polisi, golf sahası çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Trump'ın iletişim ekibinden yapılan açıklamaTrump'ın iletişim ekibinden yapılan açıklama

Trump'ın MAGA (Make America Great Again) sloganlı seçim kampanyasının destekçileri Florida'dan yükselen silah seslerinin Trump'a yönelik bir suikast girişimi olduğu öne sürdü.

Donald Trump'ın yakın çevresinde silah sesleri duyulduDonald Trump'ın yakın çevresinde silah sesleri duyuldu

"ONU ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR, KAZANMASINI ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAKLAR"

Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene "Başkan Trump, BAŞKA BİR SUİKAST GİRİŞİMİNDEN sonra güvende ve sağ salim! Tanrıya şükür! Onu öldürmeye çalışıyorlar! Kazanmasını engellemek için her şeyi yapacaklar" paylaşımında bulundu.

Trump'ın seçim kampanyasının Z kuşağı temsilcisi Bo LoudonTrump'ın seçim kampanyasının Z kuşağı temsilcisi Bo Loudon

"TANRI KORUDU, TRUMP İÇİN DUA EDİN"

Trump'ın seçim kampanyasının Z kuşağı temsilcisi Bo Loudon, "13 Temmuz'da Tanrı, Haklı Başkan Trump'ı bir suikast girişiminden korudu. 15 Eylül'de Tanrı, Trump'ı BAŞKA BİR suikast girişiminden korudu. Trump, 78 yaşında servetinin ve ailesinin tadını çıkarmak yerine, AMERİKA'YI KURTARMAK için bunları yaşıyor! TRUMP İÇİN DUA EDİN!" dedi.


Bu gelişme akıllara Trump'a yönelik suikast girişimini getirdi.

Trump geride bıraktığımız Temmuz ayında Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğramıştıTrump geride bıraktığımız Temmuz ayında Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğramıştı


TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Trump geride bıraktığımız Temmuz ayında Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğramıştıTrump geride bıraktığımız Temmuz ayında Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğramıştı


ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

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