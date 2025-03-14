Hamas , hareketten bir heyetin Mısırlı yetkililerle görüşmek ve İsrail ile Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes müzakerelerindeki gelişmeleri takip etmek üzere Kahire 'ye gittiğini duyurdu.

Hamas’tan bir heyet ateşkese ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Kahire’ye gitti. (Takvim.com.tr arşiv)





Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hareketin Halil el-Hayye başkanlığındaki müzakere heyeti, Mısırlı yetkililerle görüşmek, müzakerelerdeki gelişmeleri ve ateşkes anlaşmasını takip etmek üzere Kahire'ye gitti." ifadelerine yer verildi.



Hamas, bugün, Doha'da müzakere edilen teklifi kabul ederek Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurmuştu.

İsrail, Hamas'ın ateşkese arabulucu ülkelerin sunduğu öneriye olumlu yanıt vermesini "psikolojik savaş" şeklinde değerlendirmişti.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

İsrail ise birinci aşamanın uzatılmasını ve Gazze Şeridi'nden daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.