İsrail karıştı: İsyancılar askeri üssü bastı! Muhalefet lideri Yair Lapid: Cehennemin içindeyiz

İsrail'de bir Filistinliye cinsel istismar ve işkence suçlamasıyla 9 askerin gözaltına alındığı Beit Lid askeri mahkemesi ve Gazze'de alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Sde Teiman askeri üssüne aşırı sağcıların baskın düzenlemesi, yönetimden aşırıcıların izole edilmesi yönünde çağrıların artmasına neden oldu.

Baskının ardından açıklama yapan eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, hükümetten devlet ve ordunun parçalanmasına engel olmasını istedi.

Binyamin Netanyahu, İsrailli protestocuların Filistinli bir tutukluya kötü muamelede bulundukları iddiasıyla ordu yedek askerlerini desteklemek için iki askeri üsse girmesinin ardından sakinlik çağrısında bulundu

"BU DELİLİĞİ DERHAL DURDURUN"

İsrail'de 2021-2022 yıllarında başbakanlık yapan Bennett, X platformundan yayımladığı yazılı açıklamada, "Bu deliliği derhal durdurun." ifadesini kullandı.

"DÜŞMANLAR SALDIRIYOR İSYANCIŞAR ÜSSÜ BASIYOR"

Bennett, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine 27 Temmuz'da düzenlenen saldırıya dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Düşmanlarımız her taraftan bize saldırıyor, bir avuç isyancı ise İsrail ordusunu, hukukun üstünlüğünü ve ülkemizi parçalamak üzere askeri üssü basıyor. Bunlar, dünyadaki tek Yahudi devletini parçalamak istiyor. Bunlar ya kaosu görmezden gelecekler ya da buna teşvik edecekler.

Yaşananların askeri üste tutulan Hamas'ın savaşçılarıyla ilgisinin olmadığını, bilakis onların İsrail yasalarının elverdiği en büyük cezaya ve sıkıntılara çarptırılmayı hak eden vahşiler olduğunu iddia eden Bennett, "Sorun bizimle ilgili, biz burada bir devlet mi istiyoruz yoksa dilediği gibi hareket eden milisler mi?" ifadesini kullandı.

Ayaklanma ve isyanların Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve ülkenin diğer düşmanlarına sunulacak en büyük hediye olduğunu vurgulayan Bennett, herkesin ayaklanmayı derhal durdurması, askeri bölgeyi terk etmesi ve hukuka bağlı kalması gerektiğini kaydetti.

Bennett, "Her şeyden önce İsrail hükümeti üyelerini fiili liderlik göstermeye çağırıyorum." diyerek Netanyahu hükümetinden isyan çıkaranlara izin vermemesini, ateşe benzin dökmemesini ve İsrail devletinin parçalanmasına engel olmasını istedi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett

Öte yandan eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da baskını yapanların "aşırılıkçı azınlık" olarak İsraillileri temsil etmediklerini belirtti.

Gantz, X platformunda "İsrail vatandaşlarının mutlak çoğunluğu şiddet ve kaosa karşıdır." ifadelerini paylaştı.

Koalisyon içinde bu şiddeti kışkırtanların varlığının kırmızı çizgi olduğuna dikkati çeken Gantz, "Zorlayıcı şartlara karşı koyabilmek için aşırılık yanlılarının yönetimin başından izole edilmesi, bu hükümetin ve başbakanın değiştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gantz paylaşımını, "İsrail, bizi düşmanlarımıza karşı zafer kazandırabilecek ve aramızda birliği sağlayacak sorumlu bir hükümeti hak ediyor." sözleriyle sonlandırdı.

Aşırı milliyetçiler, 29 Temmuz 2024'te Beerşeba yakınlarındaki Beit Lid askeri üssünde bir Hamas teröristine saldırdığından şüphelenilen İsrail yedek askerlerinin gözaltına alınmasına karşı protesto düzenliyor.

"CEHENNEMİN İÇİNDEYİZ"

İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid ise yine X hesabından, yaşananları "Biz cehennemin kenarında değiliz, bizzat cehennemin içindeyiz." sözleriyle yorumladı.

Lapid, bugün bütün kırmızı çizgilerin aşıldığını belirterek, askeri üssün öfkeli milisler tarafından işgaline katılan parlamentodaki milletvekilleri ve bakanların İsrail'e verdikleri mesajlarının "artık demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden bıktıkları" olduğunu vurguladı.

Askeri üslerin baskınına katılan yetkilileri Lapid, "Tehlikeli faşist grup, İsrail'in varlığını tehdit ediyor." ifadeleriyle tanımladı.

Lapid, baskına katılan bakanların derhal görevden alınması gerektiğini belirterek, "Şayet Netanyahu bunu yapmazsa İsrail'in başında olmaya uygun biri değildir." ifadesini kullanarak, Başbakan'ın harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da gelişmelere tepki gösterenler arasında yer aldı.

Herzog resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "Burası bir kanun devletidir." ifadelerinin ardından özellikle tüm milletvekillerinden derhal sükunet içinde olmalarını istedi.

Baskına katılanlara Beit Lid askeri üssünden ayrılmaları çağrısı yapan Herzog, İsrail polisinin derhal müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Herzog, açıklamasında şunları kaydetti:

Güvenlik açısından daha çetin ve zor haftalardan birini yaşıyoruz, artık askerlerimize ve liderlerimize yük olmamalıyız. İsrail ordusunu ve liderlerini destekleyelim, orduyu düşmanlarımızı sevindirecek her türlü çağrıya karşı savunalım.

9 İSRAİL ASKERİ TUTUKLANMIŞTI

İsrail'de, Gazze Şeridi'nde alıkonulanların tutulduğu Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinlilere işkence yapmak ve cinsel istismarla suçlanan 9 İsrail askerinin gözaltına alındığı haberleri ülkede siyasetin gündemi oldu.

Olayın kurbanı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı ve yürüyemediği İsrail basınında yer aldı.

Gözaltına alınan bazı askerlerin, askeri savcılığın gönderdiği askerlere göz yaşartıcı gaz sıktığı, taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

ASKERİ ÜSSE BASKIN

İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında yer aldığı onlarca kişilik aşırı sağcı gösterici grubu, Sde Teiman askeri üssüne zorla girerek baskın düzenlemişti.

İsrail basınında yer alan görüntülere, askeri üssün zincirli kapısını aralayarak içeri girmeye çalışan aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot'u, askerlerin engelleme çabaları yansımıştı.

Bunun ardından kalabalığın askeri üssün demir kapısını tutmaya çalışan askerleri zorlayarak içeri girdiği görülmüştü. Göstericilerin, askeri üssün içine doğru koşuşturduğu, askerlerin bazılarını engellemeye çalıştığı anlar ile arbede ve kargaşa görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Ordu radyosunun haberine göre, silahlı ve üniformalı bazı yedek askerler de göstericilere destek olmak üzere bölgeye gelmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, askeri üsse düzenlenen baskını kınayarak sükunet çağrısı yapmıştı.