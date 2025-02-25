Trump’a deepfake darbe! Yapay zekayla Elon Musk’ın ayağını öptürdüler: Bakanlık binasında yayımladılar

ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı Yöneticisi milyarder Elon Musk siber saldırı mağduru oldu.

TRUMP'A DEEPFAKE DARBE

Bilgisayar korsanları pazartesi sabahu ABD Konut ve Şehircilik Bakanlığı binasının kafeteryasındaki (HUD) televizyonlarda Trump'ın, Elon Musk'ın ayaklarını öpüp okşadığı bir yapay zeka videosu yayımladı.

Trump ve Musk'ın yapay zeka videosu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BAKANLIK BİNASINDA YAYIMLADILAR

Bakanlığın kafeteryasındaki televizyonlarda gösterilen videoya "GERÇEK KRAL ÇOK YAŞA" mesajı yazıldı.

HUD sözcüsü Kasey Lovett, The Hill'e yaptığı açıklamada, "Vergi mükelleflerinin paralarının ve kaynaklarının bir başka israfı. Tüm ilgililer için uygun eylem gerçekleştirilecek" dedi.

Trump ve Musk'ın yapay zeka videosu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DEMOKRATLAR "BAŞKAN MUSK" DİYOR

Son dönemde Kongre Demokratları, sol görüşlü uzmanlar ve diğer eleştirmenler, Trump'ı kızdırmak ve Tesla ve SpaceX CEO'sunun idari karar alma süreçlerindeki etki düzeyini vurgulamak amacıyla teknoloji devi Musk'tan "Başkan Musk" diye bahsetmeye başladılar.

Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'ndeki Demokratlar, videoya yanıt olarak X'i "Tüm kahramanlar pelerin giymez" diye tezahüratlarla desteklediler.

Elon Musk ve Donald Trump, Reuters

Son kamuoyu yoklamaları, ABD'lilerin, HUD ve diğer kurumları denetleyen Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) maliyet azaltma ekibinin başında bulunan 53 yaşındaki Musk'a, seçmenlerin federal bütçenin kısılması misyonunu genel olarak kabul etmesine rağmen, yürütme organında gereğinden fazla yetki verildiğine inandığını ortaya çıkardı.