Trump’tan AB’ye tehdit: Kanada ile birlikte olursanız…

ABD Başkanı Donald Trump otomobil ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisini duyurduktan sonra Avrupa Birliği'ni (AB) açıkça tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP AB'Yİ TEHDİT ETTİ

Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Avrupa Birliği, ABD'ye ekonomik zarar vermek için Kanada ile birlikte çalışırsa, bu iki ülkenin her birinin sahip olduğu en iyi dostu korumak için her ikisine de şu anda planlanandan çok daha büyük ölçekli Tarifeler uygulanacaktır!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

OTOMOBİL İHRACATINA YÜZDE 25 VERGİ

Trump, çarşamba günü otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı.

Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, "Yapacağımız şey, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamak olacak. Ülkemizde iş yapan ve işlerimizi alan, servetimizi alan ülkelere vergi uygulayacağız" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

Trump söz konusu tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini söyledi. Beyaz Saray, tarifenin sadece tamamen monte edilmiş otomobiller için değil, motorlar, şanzımanlar, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenler dahil olmak üzere önemli otomobil parçaları için de geçerli olacağını duyurdu.