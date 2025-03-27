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44 yolcululu turist denizaltısı Mısır açıklarında battı! Ölü ve yaralılar var.

Farklı uyruklardan 44 turisti taşıyan denizaltı Mısır açıklarında battı.Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Denizaltının Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada'daki ünlü otellerden birinin marinasının önünde battığı belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 14:35 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 15:09
44 yolcululu turist denizaltısı Mısır açıklarında battı! Ölü ve yaralılar var.

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Mısır açıklarında turist taşıyan bir denizaltının battığı bildirildi.

Sinbad, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSinbad, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MISIR AÇIKLARINDA DENİZALTI KAZASI

Farklı uyruklardan 44 yolcu taşıyan "Sinbad" isimli denizaltı, Mısır açıklarında battı.

EN AZ 6 ÖLÜ

Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Turistik Hurghada'da yaşanan olayın yaşandığı bölgeye yakın sahile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sinbad, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSinbad, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ÜNLÜ OTELİN MARİNASININ ÖNÜNDE BATTI

Olayın nedeni henüz açıklanmadı. Kızıldeniz Güvenlik Müdürlüğü, Hurghada'daki ünlü otellerden birinin marinasının önünde batan turist denizaltısına dair bir rapor aldı. Olay yerine 21 ambulans sevk edilirken yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle ambulanslar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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